«Коалиция идет к победе». Сколько танков Германия передаст Украине

По данным Der Spiegel, в правительстве Германии одобрили поставку Украине 178 танков Leopard 1. В статье уточняется, что часть обещанных «леопардов» поставят Киеву этим летом, однако основная «партия» прибудет не ранее 2024 года. Другие издания приводят схожие сведения, однако расходятся в оценках количества боевых машин.

Во вторник ряд иностранных изданий, в том числе немецких, привели несколько оценок количества танков, которые Германия может поставить Украине. Их данные разнятся, максимальное число называет портал Business Insider — по его сведениям, речь может идти о 187 танках марки Leopard 1.

Утверждается, что кабмин ФРГ готов выдать компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH разрешения на поставку Украине суммарно 187 танков марки Leopard 1. Первая компания направит 88 боевых машин, а вторая — 99, следует из публикации.

Как передает Reuters со ссылкой на исполнительного директора Rheinmetall, концерн планирует поставить Украине первые 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году.

Другую цифру — до 160 танков Leopard 1 — указала газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По ее информации, Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau могут отремонтировать большую часть имеющихся у них боевых машин и сделать их доступными для экспорта на Украину.

Как рассказали в компании FFG, она располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет в наличии еще 88 основных боевых танков этой модели.

При этом пока неизвестно, когда танки будут полностью готовы к отправке — часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Их компоненты можно было бы использовать для ремонта других танков Leopard, говорится в публикации. Предполагается, что первые танки типа Leopard 1 будут поставлены Киеву не ранее середины 2023 года.

В свою очередь, Der Spiegel пишет о 178 танках Leopard 1, уточняя, что первые боевые машины поступят в расположение ВСУ не раньше лета. Большая же часть этих танков будет передана только в 2024 году, отмечается в материале.

«Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1», — говорится в статье.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта». О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция.

Позднее стало известно, что Германия вместе с союзниками по НАТО в общей сложности передаст 88 танков для нужд ВСУ. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

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Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил главу немецкого Минобороны за то, что тот привез ему «первый» танк Leopard 2. «В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше», — так Резников подписал фото в Twitter, на котором он позирует с моделью немецкого танка. Он также выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и немецкому народу за то, что, по его словам, «танковая коалиция идет к победе».