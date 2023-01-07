Военная операция на Украине. День 318-й

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация видит своей целью завершение украинского конфликта — ТАСС.
«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал он, комментируя решение властей Германии, США и Франции о передаче Украине боевых машин пехоты.
Заместитель министра обороны США Лаура Купер заявила, что Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в украинские системы советского образца, передает РИА Новости.
Как уточнила Купер, RIM-7 планируется интегрировать в работу зенитно-ракетных комплексов «Бук», с которым хорошо хорошо знакомы военные ВСУ.
Обозреватели издания Telegraph утверждают, что президент Франции Эмманюэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.
В публикации отмечается, что AMX-10 RC, оснащенные 105-мм пушкой, «могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства».
«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — говорится в тексте.
Своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, пишет издание.
Эммануэль Макрон разговаривает по телефону, 2022 годBenoit Tessier/Reuters
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО минувшей ночью сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты, над Северным молом.
ВСУ выпустили по Макеевке шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР. По его данным, обстрел произошел в 06:00 мск со стороны Константиновки — ТАСС.
Воздушная тревога была объявлена в субботу в Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
Сирены были включены в 06:07 мск, отменили тревогу в 06:34 мск — ТАСС.
ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке, сообщило представительство ДНР — ТАСС.
По его данным, стрельба велась в 02:20 мск из Дзержинска. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела поврежден один из домов в жилом массиве.
Новый пакет военной помощи западных стран Украине, которые обязались поставить киевским властям в том числе бронетехнику, показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта, пишет газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.
Вашингтон впервые предоставит Киеву самоходные артиллерийские установки. В пакет помощи также вошли ракеты класса «поверхность - воздух» RIM-7 Sea Sparrow.
ВСУ выпустили в ночь на субботу 11 снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики — ТАСС.
По его данным, огонь велся с 00:01 до 00:10 мск со стороны Дзержинска. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела «повреждены жилой дом, газопровод и линия электропередачи».
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заверил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны и других вооружений.
Как сообщили в Пентагоне, Остин и Резников обсудили выделение американской стороной Украине «дальнейшей военной помощи» более чем на $3 млрд, «включая боевые машины пехоты Bradley, дополнительные бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы, а также иные важнейшие средства».
«Министр [обороны] Остин подчеркнул приверженность тому, чтобы поощрять союзников и партнеров далее предоставлять системы противовоздушной обороны, боевые машины и другие важнейшие средства для поддержки обороны Украины, ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется», — отмечается в сообщении.
Остин в пятницу также обсудил с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «активизацию военной помощи» Киеву в свете предстоящей 20 января встречи контактной группы по Украине. Шеф Пентагона отметил решение Берлина предоставить Украине батарею систем ПВО Patriot и боевых машин пехоты Marder. Остин и Ламбрехт «договорились продолжить тесную координацию с другими союзниками и партнерами в рамках усилий по оказанию помощи Украине».
Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей РезниковYves Herman/Pool/Reuters
ВСУ выпустили за сутки по населенным пунктам ДНР 102 боеприпаса различных калибров из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщило представительство республики — ТАСС.
«На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии [калибра] 155 мм. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии [калибра] 155 мм. Выпустили 102 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении.
Под огнем, отмечается в сводке, оказались Донецк, Гольмовский, Ясиноватая. Сведений о пострадавших среди гражданских лиц не поступало, поврежден один объект гражданской инфраструктуры.