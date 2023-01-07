Военная операция на Украине. День 318-й

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Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заверил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны и других вооружений.

Как сообщили в Пентагоне, Остин и Резников обсудили выделение американской стороной Украине «дальнейшей военной помощи» более чем на $3 млрд, «включая боевые машины пехоты Bradley, дополнительные бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы, а также иные важнейшие средства».

«Министр [обороны] Остин подчеркнул приверженность тому, чтобы поощрять союзников и партнеров далее предоставлять системы противовоздушной обороны, боевые машины и другие важнейшие средства для поддержки обороны Украины, ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется», — отмечается в сообщении.

Остин в пятницу также обсудил с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «активизацию военной помощи» Киеву в свете предстоящей 20 января встречи контактной группы по Украине. Шеф Пентагона отметил решение Берлина предоставить Украине батарею систем ПВО Patriot и боевых машин пехоты Marder. Остин и Ламбрехт «договорились продолжить тесную координацию с другими союзниками и партнерами в рамках усилий по оказанию помощи Украине».