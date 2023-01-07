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Политика

Военная операция на Украине. День 318-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — день 318-й

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Работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на Запорожском направлении

Работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на Запорожском направлении

РИА Новости
Глава Пентагона заявил, что будет поощрять союзников США к передаче средств ПВО Украине. В ДНР продолжаются обстрелы. Аналитики, опрошенные The New York Times считают, что говый пакет военной помощи западных стран Украине показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта. Вашингтон впервые предоставит Киеву самоходные артиллерийские установки. В пакет помощи также вошли ракеты класса «поверхность - воздух» RIM-7 Sea Sparrow. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:30

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация видит своей целью завершение украинского конфликта — ТАСС.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал он, комментируя решение властей Германии, США и Франции о передаче Украине боевых машин пехоты.

08:28

Заместитель министра обороны США Лаура Купер заявила, что Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в украинские системы советского образца, передает РИА Новости.

Как уточнила Купер, RIM-7 планируется интегрировать в работу зенитно-ракетных комплексов «Бук», с которым хорошо хорошо знакомы военные ВСУ.

08:26

Обозреватели издания Telegraph утверждают, что президент Франции Эмманюэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.

В публикации отмечается, что AMX-10 RC, оснащенные 105-мм пушкой, «могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства».

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — говорится в тексте.

Своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, пишет издание.

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Эммануэль Макрон разговаривает по телефону, 2022 год

Benoit Tessier/Reuters
08:23

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО минувшей ночью сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты, над Северным молом.

08:18

ВСУ выпустили по Макеевке шесть снарядов из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР. По его данным, обстрел произошел в 06:00 мск со стороны Константиновки — ТАСС.

08:15

Воздушная тревога была объявлена в субботу в Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части ДНР, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

Сирены были включены в 06:07 мск, отменили тревогу в 06:34 мск — ТАСС.

08:13

ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке, сообщило представительство ДНР — ТАСС.

По его данным, стрельба велась в 02:20 мск из Дзержинска. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела поврежден один из домов в жилом массиве.

08:08

Новый пакет военной помощи западных стран Украине, которые обязались поставить киевским властям в том числе бронетехнику, показывает, что Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта, пишет газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.

Вашингтон впервые предоставит Киеву самоходные артиллерийские установки. В пакет помощи также вошли ракеты класса «поверхность - воздух» RIM-7 Sea Sparrow.

08:06

ВСУ выпустили в ночь на субботу 11 снарядов натовского калибра 155 мм по поселку Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики — ТАСС.

По его данным, огонь велся с 00:01 до 00:10 мск со стороны Дзержинска. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела «повреждены жилой дом, газопровод и линия электропередачи».

08:04

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заверил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны и других вооружений.

Как сообщили в Пентагоне, Остин и Резников обсудили выделение американской стороной Украине «дальнейшей военной помощи» более чем на $3 млрд, «включая боевые машины пехоты Bradley, дополнительные бронемашины, артиллерийские системы и боеприпасы, а также иные важнейшие средства».

«Министр [обороны] Остин подчеркнул приверженность тому, чтобы поощрять союзников и партнеров далее предоставлять системы противовоздушной обороны, боевые машины и другие важнейшие средства для поддержки обороны Украины, ее суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется», — отмечается в сообщении.

Остин в пятницу также обсудил с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «активизацию военной помощи» Киеву в свете предстоящей 20 января встречи контактной группы по Украине. Шеф Пентагона отметил решение Берлина предоставить Украине батарею систем ПВО Patriot и боевых машин пехоты Marder. Остин и Ламбрехт «договорились продолжить тесную координацию с другими союзниками и партнерами в рамках усилий по оказанию помощи Украине».

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Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников

Yves Herman/Pool/Reuters
08:02

ВСУ выпустили за сутки по населенным пунктам ДНР 102 боеприпаса различных калибров из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщило представительство республики — ТАСС.

«На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии [калибра] 155 мм. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии [калибра] 155 мм. Выпустили 102 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Под огнем, отмечается в сводке, оказались Донецк, Гольмовский, Ясиноватая. Сведений о пострадавших среди гражданских лиц не поступало, поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 318-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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