«Поставить на место» Пекин, ограничить помощь Киеву. Что пообещал новый спикер нижней палаты США

Американским законодателям удалось с 15-го раза выбрать спикера палаты представителей. Им стал республиканец Кевин Маккарти, которому ради этого назначения пришлось пойти на значительные уступки как сопартийцам, так и демократам. Маккарти выступает за урезание оборонного бюджета, сокращение помощи Украине, а также за «проявление жесткости» в отношениях с Китаем. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о политике, который занял третье место в политической иерархии США.

Затянувшееся избрание

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса, аналог российской Государственной думы) 7 января все-таки выбрала нового спикера. Им стал лидер республиканцев Кевин Маккарти. 57-летний политик победил с минимальным перевесом в четыре голоса.

Выбрать спикера палаты представителей удалось только с 15-го раза. Этот прецедент стал первым таким случаем за последние 100 лет — на протяжении всего предыдущего века избирать главу нижней палаты получалось с первого раза. В 1923 году на выборы потребовалось девять туров. А в 1859 году американские законодатели выбирали спикера палаты 44 раза.

Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, его главный соперник, демократ Хаким Джефрис, — 212 голосов. В предыдущем, 14-м, туре голосования Маккарти набрал такое же количество голосов. Но в 15-м туре шестеро членов палаты не стали голосовать ни за одного из кандидатов, что позволило республиканцу получить преимущество.

Затянувшиеся выборы спикера в этом году произошли из-за результатов ноябрьских выборов в палату представителей: тогда республиканцы получили большинство кресел, но перевес остался незначительным — 222 места против 213 у демократов.

На протяжении четырех дней, во время которых и шли 15 туров голосования, американские конгрессмены, в первую очередь сами республиканцы, как писали СМИ, «отчаянно торговались» с Маккарти. В итоге ему удалось договориться о кресле спикера. Но за это он пообещал распределить места в комитетах по желанию соратников, уйти с поста по первому требованию республиканцев, а также организовать специальное расследование, которое будет заниматься расследователями штурма Капитолия 6 января 2020 года (материалы по этому делу так и не были опубликованы).

При чем тут Трамп

5 января перед шестым туром голосования бывший президент США Дональд Трамп обратился к сопартийцам с просьбой поддержать кандидатуру Маккарти и не затягивать с избранием спикера.

«Республиканцы, не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение. Маккарти будет хорошо работать. А может — даже отлично. Вот увидите!» — писал Трамп.

Однако его призыв тогда не увенчался успехом. Накануне, 6 января, республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру Трампа на должность спикера в качестве альтернативы. Однако экс-президент не является членом палаты представителей, не имеет необходимых голосов в свою поддержку, поэтому не мог стать главой нижней палаты американского парламента.

Сам Трамп в ответ на такое выдвижение опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social шутливую картинку, где действующий президент Джо Байден выступает в Конгрессе, за ним стоит вице-президент Камала Харрис, а сам Трамп заседает на месте спикера. В политической иерархии США спикер палаты представителей является третьим лицом страны после главы государства и его заместителя. Учитывая, что Трамп официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, председательство в нижней палате Конгресса стало бы для него понижением статуса.

Кто такой Маккарти

Кевин Маккарти родился в калифорнийском Бейкерсфилде в 1965 году, его семья жила там на протяжении четырех поколений. В возрасте 20 лет он открыл свой бизнес — гастроном, — благодаря чему за два года смог накопить денег для оплаты учебы в колледже.

В 1994 году он получил степень магистра делового администрирования, однако не стал заниматься бизнесом, а пошел в политику — еще будучи учеником старшей школы Маккарти проходил стажировку у конгрессмена-республиканца Билла Томаса и в итоге стал членом его штаба.

Кресло в палате представителей США Маккарти получил в 2006 году, после чего неоднократно переизбирался. В 2014 году политик стал лидером республиканцев в нижней палате. Его политическими постулатами являются свобода личности, эффективное правительство, свободные рынки. Он неоднократно выступал за свободу абортов, а американские экоактивисты называли Маккарти своим врагом.

Маккарти вместе с сопартийцами в прошлом удавалось заблокировать крупнейшее в истории Соединенных Штатов повышение налогов, сократить неконтролируемые государственные расходы, принять законопроекты о создании рабочих мест.

Перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс Маккарти предупреждал, что республиканцы в случае победы ограничат финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву. Члены Республиканской партии перед Новым годом также анонсировали полный аудит денег, которые США направляли Украине.

6 января Bloomberg сообщал, что Маккарти предложил сократить новый оборонный бюджет США на $75 млрд — именно на такую сумму военные расходы страны увеличились по сравнению с прошлым годом. Агентство отмечало, что инициатива, скорее всего, не получит поддержки не только у демократов, но и у других республиканцев.

После избрания Маккарти заявил, что намерен бороться с «расточительными» тратами правительства и ростом госдолга США. Он также анонсировал создание специального комитета, который должен разработать стратегию по возвращению «сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай». Спикер и в прошлом выступал с радикальными заявлениями относительно взаимоотношений с Пекином и призывал «поставить Китай на место».

Что говорят о Маккарти в мире

Еще до избрания Маккарти президент Джо Байден, комментируя затянувшиеся выборы спикера, назвал ситуацию позором для страны. «Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто стыдная. Мы величайшая страна в мире. Как это возможно?» — говорил хозяин Белого дома.

Однако после избрания Маккарти Байден с супругой поздравили нового спикера, президент выразил готовность работать с республиканцами в Конгрессе.

За кандидатуру республиканца выступал и американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. «Кевин Маккарти должен быть спикером», — писал Маск в Twitter.

В Twitter с поздравлениями в адрес Маккарти сразу после голосования выступил и украинский президент Владимир Зеленский.

«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненной важной для успеха Украины на поле боя», — написал Зеленский в соцсети и добавил, что Киев ждет дальнейшей постоянной помощи от Вашингтона.

Американист Малек Дудаков констатировал, что затянувшееся избрание Маккарти демонстрирует раскол внутри Республиканской партии. Поэтому новому спикеру придется постоянно работать в поисках компромиссов.

«Крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – считает эксперт.

По словам Дудакова, Байдену с приходом Маккарти будет сложнее продвигать свои идеи в конгрессе. Из-за чего объемы финансовой помощи США Украине могут сократиться.