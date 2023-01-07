Как в России встретили православное Рождество

Православные верующие отмечают в субботу Рождество Христово — один из главных христианских праздников, который еще называют «зимней Пасхой». Вместе с Русской православной церковью 7 января Рождество встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы, греко-католики и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование первого римского императора Августа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле, выслушав ночную литургию. Праздничная служба прошла и в Главном храме ВС РФ, ее возглавил митрополит Каширский.

О том, как в России отмечают Рождество, — в фотогалерее «Газеты.Ru».