Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Как в России встретили православное Рождество

Православные верующие отмечают в субботу Рождество Христово — один из главных христианских праздников, который еще называют «зимней Пасхой». Вместе с Русской православной церковью 7 января Рождество встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также афонские монастыри, старообрядцы, греко-католики и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование первого римского императора Августа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле, выслушав ночную литургию. Праздничная служба прошла и в Главном храме ВС РФ, ее возглавил митрополит Каширский.

О том, как в России отмечают Рождество, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 318-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — день 318-й
Снегурочка-проститутка, похмельный Дед Мороз и осколок в пояснице. 5 историй от аниматоров
Деды Морозы и Снегурочки рассказали о казусах на работе
Алкоголь, фаст-фуд и соблазнительная одежда: что можно и что нельзя делать в Рождество
Что дарить на Рождество, почему алкоголь не является грехом и другие неочевидные ответы на религиозные вопросы
Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Представитель РПЦ Легойда: попытки превратить отъезд из РФ в политическое шоу удручают
Сенатор Пушков: отказ ФРГ от российского газа открыл «большой разрыв» между РФ и Европой
Палата представителей США смогла избрать нового спикера после 15 туров голосования
Новости и материалы
JPMorgan: рост числа туристов из КНР может увеличить ВВП Австралии почти на 1% в ближайшие два года
Баста и Егор Крид поругались на съемках шоу «Голoc. Дети»
МЧС: паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем восстановили
Жительницу Барнаула насмерть загрыз алабай
В Иране казнили обвиняемых в убийстве члена сил «Басидж»
Экс-капитан «Зенита» Ловрен отверг обвинения в фашизме
Умер актер, исполнивший роль доктора Сильбермана в «Терминаторе»
Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей
Врач объяснила, чем опасна накипь в чайнике
Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон
Врио главы ДНР Пушилин: главные гаранты Минских соглашений признались во лжи насчет Украины
Синоптики: в Москве ночь на 7 января стала самой холодной с начала зимы
Экономист напомнила россиянам об индексации пенсий в январе
В Ульяновске 10-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил
Звезда «Нормальных людей» Пол Мескал может сыграть главную роль в сиквеле «Гладиатора»
Американская журналистка потребовала ответа властей США о биолабораториях на Украине
Экс-советник главы Пентагона считает, что большинству европейцев неинтересна тема Украины
В США сообщили о распространении нового подвида «омикрон»-штамма COVID-19
Все новости
Тест-драйв Chery Omoda С5: вместо Volkswagen Tiguan
Как ведет себя на дороге новый китайский кроссовер Omoda С5
Тест: Побивание царя и жертвоприношения: как праздновали Новый год в разных культурах мира
Пройдите тест на знание новогодних традиций разных народов и эпох
Tetris, танцы и симулятор фермера. Какими еще бывают киберспортивные чемпионаты
Tetris, Farming Simulator, Just Dance и другие необычные киберспортивные игры
«Свобода слова в свободном падении». Киселев и Бутина вышли на пикет в Москве
Депутат Бутина заявила, что акция в поддержку журналиста Касема была согласованной
«Потерял ощущение дома». Куда переехали российские блогеры и стримеры
Где сейчас живут блогеры, покинувшие Россию после начала военной операции на Украине
«Желаю себе и всем хорошо умереть»: как русские писатели относились к Новому году
Как Толстой, Чехов, Пушкин и Ахматова встречали Новый год
«Крылья», «Восхождение», «Прощание». 85 лет со дня рождения Ларисы Шепитько
«Больше войн — больше разрушений». В Анкаре ожидают обострения конфликта на Украине
Пресс-секретарь Эрдогана считает, что ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы
«Они понимают только грубую силу». Киев отказался от перемирия на Рождество
Дмитрий Медведев сурово отреагировал на отказ Украины от предложенного перемирия
Старый новый Бодун. Как пережить посленовогоднее похмелье
Специалист по «алкогольным генам» Боринская объяснила, чем похмелье отличается от отравления
Критикует правительство, готовит шоу для ТВ: как сложилась жизнь 85-летнего Адриано Челентано
Как сейчас выглядит и чем занимается 85-летний Адриано Челентано
Что будет с ценами на автомобили в 2023 году
ГК «Автодом»: в этом году автомобили подорожают на 10%
Тест: выиграете ли вы бой с похмельем?
Проверьте, сможете ли вы справиться с похмельем без вреда для здоровья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть