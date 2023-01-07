60 ударов по Донецку, 31 — по Запорожью. Как соблюдается «режим тишины» в зоне спецоперации

Минобороны пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве заявляют, что украинские войска продолжают обстреливать российские позиции. Владимир Путин объявил «режим тишины» с полудня 6 января после соответствующего предложения патриарха Кирилла. В Киеве предложение Москвы отвергли, а на Западе заявили, что Россия использует паузу для перегруппировки войск.

Российские военные в зоне проведения спецоперации на Украине соблюдают режим прекращения огня на протяжении всей линии соприкосновения. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Объединенная группировка российских войск в районе проведения специальной военной операции с 12 часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — сказал Конашенков.

В Минобороны также рассказали, что, несмотря на артиллерийские обстрелы, российская сторона продолжит выполнение режима тишины до полуночи.

Министерство сообщило, что за прошедшие сутки только по жилым кварталам Донецка украинские военные выпустили более 60 снарядов крупного калибра. По городу-спутнику Донецку — Макеевке — удары наносились из американских РСЗО HIMARS.

Согласно данным оборонного ведомства, на Краснолиманском направлении ВСУ 11 раз обстреляли российские позиции из минометов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях российские солдаты подвергались обстрелам 51 раз за сутки.

«В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов», — сообщили в Минобороны РФ.

И добавили, что позиции ВСУ, с которых велись атаки, были подавлены ответным огнем.

Перемирие в зоне спецоперации на Рождество предложил патриарх Кирилл.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорилось в его обращении.

С инициативой патриарха согласился президент Владимир Путин и поручил главе Минобороны ввести режим прекращения огня во всей прифронтовой зоне на 36 часов.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — объяснил свое решение Путин.

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов после этого сообщил, что общался с папой Римским Франциском, который также поддержал идею рождественского перемирия. Понтифик посчитал, что боевые действия в зоне СВО следует приостановить до 20 января.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь отверг предложение российского руководства прекратить огонь во время празднования православного Рождества.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы», — написал он в своем Telegram-канале.

В Евросоюзе заявили, что не доверяют одностороннему прекращению огня, объявленному Россией. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, в Брюсселе хотели бы видеть конкретные действия Москвы, в частности — вывод войск и техники.

«Объявленное в одностороннем порядке временное прекращение огня не меняет того факта, что Россия нелегально оккупирует часть территории Украины и ведет нелегитимную агрессию в нарушение Устава ООН и международного права. Это выглядит, как попытка выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации», — заявил Стано.

Американский президент Джо Байден в Twitter назвал предложение Москвы «интересным», но выглядящим как возможность «получить передышку».

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российские власти «не дали никаких оснований верить всему, что они предлагают» и предположил, что 36-часовая пауза позволит вооруженным силам РФ провести перегруппировку.