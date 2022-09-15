Военная операция РФ на Украине. День 204-й

ВСУ периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, но все их попытки сразу пресекаются, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В ДНР, ЛНР и Херсонской области продолжаются обстрелы. В Белгородской области перевели на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.