Военная операция РФ на Украине. День 204-й

В Белгородской области решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщил глава региона Гладков.
Представительство ДНР сообщает, что ВСУ в ночь на четверг обстреляли из гаубиц калибра 155 мм Донецк и Макеевку. По данным представительства, в 00:50 мск было сделано три выстрела по Макеевке, в 05:30 мск три снаряда были выпущены по Киевскому району Донецка — ТАСС.
Вооруженные силы Украины дважды за минувшую ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города — ТАСС.
Российские зенитные ракетные системы С-300В в ходе военной спецоперации на Украине поражают не только вертолеты и беспилотники, но и ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, утверждает командир батареи с позывным «Ракета» — ТАСС.
Военные в Запорожской области посадили дрон-камикадзе ВСУ Switchblade антидроновым ружьем, переданным жителями региона армии в качестве помощи, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Визы США пока не выдали большей части российской делегации на Генассамблее ООН, сообщил Небензя — РИА.
Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что глава государства попал в ДТП в Киеве.
«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения», — написал Никифоров в соцсетях.
Медики оказали первую помощь водителю легкового автомобиля и передали его «скорой». Никифоров добавил, что президента осмотрел врач и не выявил серьезных повреждений.
ВСУ периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, но все их попытки сразу пресекаются, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине — ТАСС.
ВСУ потеряли более 50 человек убитыми во время попытки прорыва обороны в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области, в плен взяты семь человек, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.