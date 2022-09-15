США запретили турецким банкам принимать карты «Мир»

США и Евросоюз пытаются надавить на турецкие банки, которые работают с российской платежной системой «Мир», пишет Financial Times. Западные страны не хотят, чтобы Турция помогала России «обходить санкции». В СМИ появились сообщения, что некоторые турецкие отели отказались принимать карты «Мир», ссылаясь при этом на указание Центробанка страны. В российской Национальной платежной системе уточнили, что проблемы носят точечных характер.

Давление на турецкие банки

США и ЕС намерены повлиять на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве обходить наложенные западными странами ограничения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, в настоящее время карты «Мир» поддерживают пять крупнейших банков Турции, причем два из них подключились к системе уже после начала военной спецоперации России на Украине.

В Соединенных Штатах опасаются, что это сотрудничество помогает РФ «уклониться от западных санкций». Американские власти грозят мерами всем иностранным кредитным организациям, которые работают с картами «Мир».

«Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе «Мир», поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — приводятся в статье слова неназванного американского чиновника.

Авторы материала добавили, что российско-турецкой дружбой в финансовой сфере обеспокоен и Евросоюз. Согласно данным газеты, в октябре Брюссель планирует направить в Турцию делегацию, чтобы напрямую поднять этот вопрос.

В начале августа по возвращении из Сочи со встречи с президентом России турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что договорился с Владимиром Путиным «по рублю, как (денежной) единице в торговле». По его мнению, торговля в рублях «станет серьезным источником доходов для Турции и России». Президент подчеркнул, что также «есть очень серьезные подвижки» во внедрении на территории Турции российских карт «Мир» — их уже принимают пять банков страны.

По словам главы турецкого государства, во время встречи стороны также подтвердили планы расширения двусторонней торговли до $100 млрд в год. Для этого страны решили «развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство».

Отказ работать с картами «Мир»

Накануне портал TourDom.ru сообщил, что несколько сетей турецких отелей перестали принимать карту «Мир», ссылаясь при этом на Центробанк страны. Информацию подтвердили в цепочке отелей Titanic.

«Из-за угроз санкций банки, с которыми мы работаем, отказались от данной платежной системы. Когда снова начнут работать, сказать не можем. Вопрос не к нам, а скорее к банкам», — сказал порталу представитель сети, уточнив, что платежи с использованием карт «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank.

В свою очередь замдиректора по маркетингу Pine Beach Hotel 5* Яна Саяфарова сообщила, что ограничений на прием российских карт для гостей у них пока не вводилось.

«Мы работаем с банком Ziraat. Наш финансовый директор сказал, что на сегодня никаких изменений нет, мы принимаем карту «Мир». Никаких официальных писем или заявлений от банка не было. Почему в других отелях закрыто, не может сказать», — заявила она.

В отеле LIU Resort 5* регистрируют сбои в работе терминалов, партнер гостиницы банк Vakif. С тем же банком работает и гостиница Alva Donna 5*, в ней было размещено объявление о том, что карты «Мир» больше не принимаются.

В статье говорится со ссылкой на слова российских туристов, что в магазинах оплаты российскими картами проходят как раньше, в банкоматах тоже можно снять деньги. Но при этом «имеет значение, какой банк эмитировал карту» — «со Сбером, Газпромбанком, «Альфой», ВТБ возникают проблемы, выручает Тинькофф».

В пресс-службе российской Национальной платежной системы сообщили «Известиям», что карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме, но бывают случаи отказов проведения операций.

«Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации», — сказали в НСПК.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила РИА «Новости», что российские карты продолжают принимать в Турции, а «проблема носит точечный характер».

«Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. «С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского «пластика» нет», — пояснила она.

Ломидзе допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. По ее словам, на сегодняшний день таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.

Где принимают «Мир»

В настоящий момент российские туристы могут использовать карты «Мир» в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал РИА «Новости», что работа по внедрению российской системы идет в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также в Китае.

Министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде заявил на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ, что принимать карты платежной системы «Мир» на острове начнут до конца 2022 года.

По его словам, до начала использования карт российской системы на острове остается один шаг — перепрограммировать терминалы оплаты. Работы по этому контракту должны быть завершены в октябре.