Путин поддержал вступление Ирана в ШОС. Осталась «последняя формальность»

Иран подписал меморандум об обязательствах перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), открывающий стране путь в объединение. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси глава России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы Тегеран стал полноправным участником ШОС. И отметил, что между Россией и Ираном готовится новый договор о стратегическом сотрудничестве.

Глава МИД Ирана на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде подписал меморандум об обязательствах в ШОС, теперь страна может стать полноправным членом организации. Об этом сообщил представитель МИД Узбекистана, страны-хозяйски саммита.

После подписания документа на полях форума президент РФ Владимир Путин провел встречу с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, где заявил, что Москва поддерживает вступление Тегерана в ШОС.

«Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность, и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации. <…> На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний», — сказал Путин.

Президент напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае текущего года. «Должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях, были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей. Честно говоря, даже не ожидали», — добавил Путин. Он уточнил, что множество совместных проектов двух стран продвигаются при поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Путин также сообщил, что между РФ и Ираном готовится новый договор о стратегическом сотрудничестве.

«В завершающей стадии – работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнёрства <…> Взаимный товарооборот увеличился на 81% в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года еще плюс 30%», — сказал Путин.

По многим международным вопросам позиции России и Ирана «близки или, как говорят дипломаты, совпадают», добавил Путин.

Кроме того, в разговоре с Раиси Путин отметил, что западные страны выборочно исполняют заявленные обязательства.

«Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», - сказал он, комментируя высказывание Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

Президент Ирана поблагодарил российскую сторону за поддержку членства Тегерана в ШОС. По его словам, от присоединения Ирана к организации выиграют все члены объединения. Также он подтвердил стратегический характер отношений Москвы и Тегерана.

«Мы серьезно настроены на развитие двусторонних отношений — наши отношения не являются ординарными, они носят стратегический характер. Сотрудничество может и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах», — сказал Раиси.

Кто еще войдет в ШОС

Иран станет полноправным членом ШОС в 2023 году на следующем саммите организации в Индии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Уже будет не восьмерка — девятка членов [ШОС]», — пояснял Ушаков.

Накануне Египет и Катар подписали меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу с ШОС. Также Ушаков рассказал, что Бахрейну, Кувейту, Арабским Эмиратам, Мьянме и Мальдивам будет предоставлен аналогичный статус.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2002 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В этом году Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

Главными целями ШОС заявлены укрепление взаимного доверия и добрососедства стран — членов организации, содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, а также «продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка».

В преддверии саммита в Самарканде постпред России при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что организация создана для сотрудничества и развития государств, а не для противопоставления НАТО.

«Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры – вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС. <…> в Хартии записано, что ШОС – это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций», — заявила Степкина на просьбу прокомментировать публикации, в которых ШОС сравнивают с НАТО.

Она отметила, что НАТО — «это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния».