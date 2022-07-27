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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 154-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 154-й день

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа с 34 до 27 млн кубометров, Кремль утверждает, что это предел возможностей газопровода. Цены на газ в Европе впервые с марта выросли до более чем $2000 за тысячу кубов. Первое судно с украинским зерном может покинуть черноморский порт уже на этой неделе, заявили в Турции. Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки, всего ВСУ выпустили по области 36 ракет. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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15:53

❗️В ЛНР не исключают, что на Украину завезли ракеты дальностью 300 километров, но ВСУ ждут команды США на их применение — помощник главы МВД ЛНР

15:20

15:12

Взрывное устройство сработало в Херсоне на пути следования полицейской машины, ранены 2 сотрудника — РИА «Новости»

15:08

Три района Донецка находятся под обстрелом со стороны украинских войск, 1 человек погиб, 6 пострадали, заявил РИА «Новости» глава города.

Ранее он заявил, что при обстреле Куйбышевского района украинский снаряд попал в кафе — по сообщению очевидцев, погиб мужчина, есть раненые.

14:28

Координационный центр по наблюдению за выполнением «продуктовой сделки» официально начал работу в Стамбуле — РИА «Новости»

14:00

13:52

13:20

Паромные переправы через Днепр будут организованы на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, поврежденного в ходе очередного обстрела в ночь на среду, движение по мосту планируется восстановить в ближайшее время — «Россия 1»

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Вид на Антоновский мост

Wikimedia Commons
12:51

❗️Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько это технически возможно — Песков

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MSNBC/YouTube
12:23

❗️Новый брифинг Минобороны РФ:

▪️ ВКС России уничтожили в Николаеве временные пункты дислокации двух бригад ВСУ, потери украинских войск составили до 200 человек;

▪️ ВКС РФ уничтожили 24 июля в Днепропетровской области более ста ракет РСЗО HIMARS производства США при ударе по складу боеприпасов;

▪️ В результате уничтожения высокоточным ударом РФ командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ в ДНР;

▪️ В результате огневого поражения ВС РФ в районе Артемовска полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ;

▪️ ВС РФ поразили батарею РСЗО «Ураган», гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарею РСЗО «Град» в районе Былбасовки;

▪️ В Херсонской области средства ПВО РФ перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

12:02

Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Он отметил, что это, вероятно, произойдет через несколько дней после начала работы координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле, который открывается 27 июля. Источник также заявил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.

11:51

11:35

11:01

❗️В Донецке и Мелитополе сработала система ПВО, отражая атаку ВСУ.

10:50

В Донецке сегодня День памяти детей — жертв войны в Донбассе, жители города несут цветы и игрушки к мемориалу детям, погибшим в зоне конфликта — РИА «Новости»

10:38

Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы танковых подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР по овладению опорным пунктом ВСУ.

«В первую очередь огнем из танковых орудий были уничтожены позиции противотанковых средств и бронетехники противника. Затем огнем орудий и стрелкового вооружения штурмовой отряд вынудил противника отойти», — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

10:25

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался на то, что западные СМИ порой не передают сделанные им заявления, однако пишут о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию в медиа]», — заявил он.

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
10:20

❗️Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины, сообщает Gascade.

9:37

❗️Цена газа в Европе превысила $2 300 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

9:30

Луганские артиллеристы ведут боевой обстрел украинских позиций.

9:25

9:20

Железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области получил повреждения при обстреле со стороны вооруженных сил Украины — ТАСС

8:44

8:20

Антоновский мост через Днепр под Херсоном вновь был обстрелян из РСЗО HIMARS — ТАСС

8:17

❗️«Коммерсантъ» сообщает, что производитель приправ Kamis может уйти из России.

У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента. Заменить Kamis планируют российские производители.

8:15

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщает CNN.

В крупнейшем американском госпитале за пределами США, расположенном неподалеку от города Ландштуль, одновременно смогут проходить лечение до 18 военнослужащих ВСУ.

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Украинский военнослужащий около больницы в Артемовске

Александр Клименко/Reuters
8:10

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что возможная нехватка запасов газа из-за снижения поставок углеводородов из России может подорвать единство стран Европейского союза в вопросе отношений с Россией, сообщила телекомпания CNN.

Источники канала сообщили, что старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин отправился в Париж и Брюссель для обсуждения ситуационного планирования между ЕС и Соединенными Штатами «на случай, если Европа останется без достаточных запасов газа на зиму».

8:03

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что его стране не нужны старые американские штурмовики А-10 Thunderbolt II «Warthog», вместо них Киев рассчитывает получить более современные самолеты, такие как истребители F-16.

В письменном ответе на вопрос американского интернет-портала Military.com украинский чиновник подчеркнул, что старые штурмовики A-10, по его мнению, «не способны помочь Украине закрыть воздушное пространство и остановить российские бомбардировщики и ракеты».

Самолет Thunderbolt II был принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки наземных сил.

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Одноместный двухдвигательный штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt «Тандерболт II» (США)

internetlook.com
8:01

В результате ракетного удара ВСУ поврежден Антоновский мост через Днепр в Херсоне.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной спецоперации ВС РФ на Украине.

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