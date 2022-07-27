Военная операция РФ на Украине. День 154-й

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Первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Он отметил, что это, вероятно, произойдет через несколько дней после начала работы координационного центра по экспорту зерна в Стамбуле, который открывается 27 июля. Источник также заявил, что все детали были проработаны, в том числе безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.