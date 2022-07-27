Пушилин и Медведев уточнили географию Украины

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что настало время «освобождать русские города»: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск и другие. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев показал, как западные аналитики видят распад Украины.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после возложения цветов к Вечному огню мемориала «Брестская крепость» написал в своем Telegram, что пришло время освобождать русские города, находящиеся в составе Украины: Киев, Чернигов, Одессу, Харьков и другие. В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram показал, как «пострадавший мозг» президента Украины Владимира Зеленского видит «светлое будущее» республики, и как западные аналитики видят распад Украины.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал Пушилин.

Вместе с Пушилиным цветы к Вечному огню возложили секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он отметил, что события лета 1941 года наводят параллель с происходящем в Донбассе.

«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», — отметил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подразделения Народной милиции ДНР готовы взять под контроль конституционные границы республики до конца лета.

«Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому [взятию под контроль ДНР — «Газета.Ru»] готовы», — сказал Кимаковский.

Контурные карты Медведева

Медведев опубликовал две карты, на которых изображены разные госграницы Украины. На первом изображении Украина показана в границах до 2014 года — с Донбассом и Крымом. Такие границы, по мнению Медведева, представляет себе «пострадавший от психотропных веществ мозг президента Украины».

Также он показал, как Украина будет выглядеть по оценкам западных экспертов. Аналитики, по его мнению, оставляют за Украиной только Киев и Киевскую область. Ивано-Франковская, Львовская, Луцкая, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области отойдут, судя по карте, Польше. Закарпатская область — Венгрии. Черновицкая и Винницкая области — Румынии.

Также, судя по карте, территории ДНР и ЛНР, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области войдут в состав Российской Федерации.

География Лаврова

20 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации российских военных на Украине изменились после переговоров в Стамбуле с представителями Киева в конце марта.

«Вы знаете, когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — сказал Лавров.

По его словам, делегация РФ была готова согласиться с предложением украинской стороны принять независимость ДНР и ЛНР. Однако в связи с отсутствием компромисса и результатов диалога, цели снова изменились.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво», — подытожил Лавров, добавив, что задачи СВО будут выполнены.

В ходе переговоров Москва требовала от Киева закрепить внеблоковый статус страны, признать Крым в российской юрисдикции, а также признать ДНР и ЛНР в рамках Донецкой и Луганской областей. Киев же требовал гарантии безопасности для Украины в рамках международного договора. Гарантами новой системы должны были стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада. Также Киев требовал немедленного прекращения огня, вывод российских войск на позиции до 24 февраля и возврат Крыма в украинскую юрисдикцию.

Планы Зеленского

26 июля издание Politico сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть утраченные территории за несколько недель, поскольку с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

По данным издания, украинская сторона озабочена возвратом под свой контроль утраченных территорий, особенно на юге страны – Херсонской области и части Запорожской.

«Помогите нам сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение <…> Зима приближается. Более низкие температуры и жесткие условия замедлят боевые действия до изнурительной войны на истощение, которая в основном выгодна России», — приводит Politico слова Зеленского.