Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что применение украинской армией американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО по территории России приведет к серьезным последствиям.

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного киевского режима, который «пилит» денежные потоки с Запада, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он также предупредил представителей Киева от ударов из РСЗО производства стран НАТО по российским территориям.

«Если ВСУ применят американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», — сказал Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он добавил, что Вашингтон подталкивает европейские страны к сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, а также заставляет украинских солдат «использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия». Эти действия, по его словам, могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта.

«Призываем вас прислушаться, государства Запада слишком долго пропускали мимо всё то, что до них пыталась донести Российская Федерация. Вспомните, о чём я говорил вам в декабре прошлого года. Услышьте нас», — добавил Гаврилов.

Привет из прошлого

21 декабря 2021 года Гаврилов заявил, что у России есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться», - сказал Гаврилов.

История предупреждений

13 апреля 2022 года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Российские вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если ВСУ не прекратят попытки диверсий и нанесения ударов по объектам в России.

15 апреля в Госдуме предложили нанести удар по центру управления в Киеве. Депутат Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления и принятий решений в Киеве. В подобном русле Шеремет высказывался несколько раз.

Уже 22 апреля он предостерег Киев от возможных ударов по территории РФ и тем более Крымскому мосту. Тогда он заявил, что «все получат по заслугам, возмездие будет мгновенным».

Также он 20 июня после удара ВСУ по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» заявил, что у России могут быть развязаны руки. Он отметил, что «конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален».

Однако 15 апреля Наталья Поклонская, тогда замглавы Россотрудничества и экс-прокурор Крыма возразила председателю Госсовета республики Владимиру Константинову после слов о том, что крымчане «ждут» удара «Искандерами» по Киеву.

«Я не жду полета ракеты «Искандер» или чего-то посерьезнее вообще никуда — тем более в Киев», — написала она.

Она добавила, что ожидает возвращения солдат, мирного населения и пленных «на свою землю», а также «урегулирования страшного конфликта и мира».

26 апреля в Минобороны РФ прокомментировало высказывание замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который заявил, что для Украины якобы легитимно наносить удары по территории России в целях нарушения логистики. Российские военные заявили, что Москва готова к немедленному «пропорциональном ответу»

«Находящиеся в украинских центрах принятия решений советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия», — сообщили в Минобороны.

30 мая зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут удары по пунктам принятия решений. Причем, некоторые из них находятся не в Киеве.

Уже 2 июня он снова предупредил, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине в случае использования Киевом полученных от США вооружения для атаки на российские территории.

5 июня президент РФ Владимир Путин прокомментировал анонсированные США поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Глава государства заявил, что если дальность переданных Киеву ракет позволит поразить территорию РФ, то Россия нанесет удар «по тем объектам, по которым пока не наносит».

17 июня Путин предпочел оставить при себе ответ на вопрос о красных линиях, переход которых повлечет удары по центрам принятия решений на Украине. о его словам, решения в этой сфере должно принимать военно-политическое руководство, а те, кто заслуживает действий такого уровня с российской стороны, «должны сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя эти линии и черту».

Кроме того, «Роскосмос» 28 июня показал координаты «центров принятия решений» Запада. На фотографиях представлены Белый дом и Пентагон в американской столице, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где пройдет саммит, здание Минобороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.