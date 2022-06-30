Военная операция РФ на Украине. День 127-й

Черемушкинский суд Москвы 29 июня арестовал главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии. Под стражей он будет находиться до 21 августа.
По версии Следственного комитета, в апреле 2022 года Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», нарушив таким образом пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.
В посте адвоката было пять предложений якобы о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи «информацию о совершении вооруженными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».
Глава украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Украине был разработан законопроект о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский признал накануне, что украинская армия находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Бахмут (Артемовск).
30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск. Кроме того, все значимые дороги вокруг Лисичанска находятся под их контролем.
Компания-производитель электроники Honor приостановила поставки устройств в Россию — «Ведомости».
❗️Разведка США не видит возможности мирного соглашения между РФ и Украиной «на данном этапе».
«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.
В то же время, по словам чиновницы, цели президента России Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не изменились и он по-прежнему намерен добиться «нейтральности Киева».
❗️Владимир Путин накануне в ходе Каспийского саммита заявил, что «военная операция на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно».
По его словам, конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.