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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 127-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 127-й день

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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине

Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Производитель электроники Honor приостановил поставки своих гаджетов из Китая в Россию. Путин в ходе Каспийского саммита заявил, что военная операция на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Разведка США «на данном этапе» не видит возможности мирного соглашения между РФ и Украиной. Российские и луганские войска взяли Лисичанск в кольцо, под контролем союзных сил — Лисичанский НПЗ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:47

Кадры с занятого ВС РФ и НМ ЛНР Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

8:33

Черемушкинский суд Москвы 29 июня арестовал главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии. Под стражей он будет находиться до 21 августа.

По версии Следственного комитета, в апреле 2022 года Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», нарушив таким образом пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.

В посте адвоката было пять предложений якобы о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи «информацию о совершении вооруженными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».

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ФПА
8:28

Глава украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Украине был разработан законопроект о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия.

8:20

Президент Украины Владимир Зеленский признал накануне, что украинская армия находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Бахмут (Артемовск).

30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск. Кроме того, все значимые дороги вокруг Лисичанска находятся под их контролем.

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Телеграм канал «РИА Новости»
8:15

Компания-производитель электроники Honor приостановила поставки устройств в Россию — «Ведомости».

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Huawei
8:08

❗️Разведка США не видит возможности мирного соглашения между РФ и Украиной «на данном этапе».

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

В то же время, по словам чиновницы, цели президента России Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не изменились и он по-прежнему намерен добиться «нейтральности Киева».

8:03

❗️Владимир Путин накануне в ходе Каспийского саммита заявил, что «военная операция на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно».

По его словам, конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий и других событий в ходе военной операции ВС РФ на Украине.

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