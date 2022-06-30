Военная операция РФ на Украине. День 127-й

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Черемушкинский суд Москвы 29 июня арестовал главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии. Под стражей он будет находиться до 21 августа.

По версии Следственного комитета, в апреле 2022 года Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», нарушив таким образом пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.

В посте адвоката было пять предложений якобы о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи «информацию о совершении вооруженными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».