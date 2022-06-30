«Наши граждане не экстрадируются». В Швеции хотят знать, что дадут Эрдогану за членство в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года

Шведские власти пообещали турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что экстрадируют в Турцию 73 члена Рабочей партии Курдистана. Если Стокгольм не выполнит договоренности, турецкий парламент не станет рассматривать вопрос одобрения заявки на вступление в НАТО. В самой Швеции заявляют, что не экстрадируют своих граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что власти Швеции пообещали экстрадировать в Турцию 73 члена Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкий властями террористической организацией.

«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — сообщил политик на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде.

«Мы будем следить за тем, выполнят ли они свое обещание», — добавил он. Если страны не выполнят договоренности, парламент Турции не станет рассматривать вопрос одобрения их заявки на вступление в альянс.

«Если мы не проведем это решение через наш парламент, то этот вопрос [о присоединении двух стран к НАТО] не получит развития. Мы обратимся в парламент, когда они выполнят обязательства. Если же они не сделают этого, то речи о передаче [документа] в парламент не идет», — подытожил Эрдоган.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил каналу NTV, что Турция требует экстрадировать 33 человека — 21 из Швеции и 12 из Финляндии.

Турецкий политик выразил также уверенность, что НАТО необходимо активизировать усилия для скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

«Наш блок НАТО полностью поддерживает Украину. Однако эту нашу поддержку необходимо оказывать с перспективой видения мирного урегулирования, мы должны прилагать усилия для скорейшего прекращения человеческой драмы [на Украине]», — сказал он.

По словам Эрдогана, Анкара надеется на продолжение начатого в Стамбуле переговорного процесса между Москвой и Киевом. Турция, в свою очередь, проводит сбалансированную политику в отношениях с РФ. «Я поддерживаю тесные контакты и с Зеленским, и с Путиным. Все это делается для обеспечения стабильного мира. Мы все на себе чувствуем, как война негативно отражается на экономике. Нам необходимо укрепить надежду на мир, которая появилась на переговорах в Стамбуле», — подчеркнул Эрдоган.

«Граждане Швеции не экстрадируются»

Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, комментируя заявление Эрдогана, заявил в программе «Экот» Шведского радио, что граждане страны «не экстрадируются». «В Швеции законодательство применяется независимыми судами. Шведские граждане не экстрадируются», — сказал он.

По словам Йоханссона, в соглашении с Турцией также «четко указано», что Швеция соблюдает Европейскую конвенцию о выдаче.

Пресс-секретарь Партии зеленых Мярта Стеневи призвала главу МИД Анн Линде раскрыть все пункты соглашения с Турцией. «На какие уступки в действительности пошло правительство?» — цитирует ее обращение Aftonbladet.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала, что власти будут следовать национальному законодательству и международным нормам и не станут экстрадировать граждан Швеции.

«Турция просит об экстрадиции, но, как и прежде, мы в Швеции, конечно, следуем шведскому законодательству и международным конвенциям, когда речь идет об экстрадиции... Я сегодня очень четко заявила: мы никогда не экстрадируем того, кто является гражданином Швеции. Если вы не вовлечены в террористическую деятельность, не о чем беспокоиться», — подчеркнула премьер в интервью CNN.

Представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии (Рожава) в скандинавских странах Шияр Али назвал соглашение с турецкими властями «антигуманным и противоречащим принципам демократии».

Уступки Швеции

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 29 июня официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс. Анкара ранее выступала против расширения и представила ряд условий для снятия вето на членство в НАТО Финляндии и Швеции. В частности, Хельсинки и Стокгольм должны были поддержать турок в борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

К первому дню переговоров в Мадриде сторонам удалось достигнуть соглашения. Швеция согласилась с 1 июля 2022 года ужесточить закон о террористических преступлениях в рамках достигнутого с Турцией соглашения. Кроме того, Стокгольм продолжит ужесточать антитеррористическое законодательство.

Швеция и Финляндия также пообещали Турции расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность РПК.

НАТО готова к «любым последствиям»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации готовы к любым последствиям принятия в альянс Финляндии и Швеции. В альянсе также приняли во внимание заявления руководства РФ о том, что это расширение организации не вызывает обеспокоенности у Москвы.

«Финляндия и Швеция — это независимые государства, которые свободны принимать решение о вступлении в НАТО. Мы приветствуем их в нашем альянсе и готовы к любым последствиям. В то же время, учитывая происходящее на Украине, можно сказать, что Россия полностью сосредоточена на этом конфликте, и, кроме того, мы приняли к сведению заявления из Москвы о том, что их вступление в альянс не сильно меняет ситуацию», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что альянс уверен в необходимости не допустить прямого военного столкновения с РФ. В то же время в НАТО готовы защищать «каждый дюйм территории».