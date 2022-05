Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й

8:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета намекнула на то, что Вашингтон пока не планирует налаживать дипломатические связи с Москвой.

Он пошутил, что хотел посвятить песню Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. Но ему сказали, что такая ситуация была бы недипломатичной, и всем было бы неловко.