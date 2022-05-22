Без заявления. Как прошел первый международный форум с участием России с начала спецоперации

На форуме АТЭС в Таиланде удалось согласовать 23 из 24 параграфов итогового документа, но он так и не был принят. Как указал источник «Известий», США сломали консенсус, «вбросив украинский сюжет». О том, что попытка ряда стран политизировать форум не позволила принять совместное заявление, сказал и министр экономического развития России Максим Решетников. Он призвал в дальнейшем сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий.

Финальное заявление министров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по итогам встречи в Бангкоке не было принято. Об этом в воскресенье, 22 мая, рассказал представитель российской делегации.

«Российская делегация подтвердила, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отметив, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — отметил он.

В свою очередь, один из участников форума АТЭС указал, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС «до последнего пытались согласовать текст финального заявления».

«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — добавил он, подчеркнув, что совместное заявление министров не было согласовано «на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС».

Как выразился источник «Известий», Соединенные Штаты сломали консенсус в АТЭС, «вбросив украинский сюжет».

Позиция РФ

О том, что попытка ряда стран политизировать форум АТЭС не позволила принять совместное итоговое заявление, сказал и министр экономического развития России Максим Решетников.

«Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку.

Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум», — цитирует его РИА «Новости».

Решетников призвал в дальнейшем сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Он отметил, что только так форум «сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом для достижения процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

По его оценкам, антироссийские санкции могут помочь увеличить товарооборот с Таиландом до $10 млрд. «Как во всех таких ситуациях, санкции с одной стороны — это проблема, с другой — возможности, в том числе для таиландской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что товарооборот между Россией и Таиландом за 2021 год составил $2,8 млрд, однако эта цифра может быть в несколько раз больше, так как потенциал торговли между странами значительно выше. Решетников также утверждает, что Россия смогла выдержать санкционное давление — укрепился рубль и нормализовались финансовые рынки, запущен процесс перестройки экономики и ее переориентация на восточные рынки.

Бойкоты на АТЭС

АТЭС — форум 19 стран и двух территорий Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. В 2022 году он проходил 21–22 мая в Бангкоке.

Форум отметился новым бойкотом России со стороны ряда стран. Так, выступление Решетникова проигнорировали представители США, Японии, Новой Зеландии, Канады и Австралии. Российская делегация, в свою очередь, вышла из зала во время речи представителя США.

В числе участников АТЭС — Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Россия, Вьетнам и Перу. В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории — Гонконг и Тайвань.

Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран-членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на действия Москвы многие страны, в том числе США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Австралия, а также ЕС ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ, ее компаний, бизнесменов и должностных лиц.