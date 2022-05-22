Украина предоставит полякам особый статус

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что закон об особом статусе поляков на Украине, проект которого сейчас разрабатывается, будет работать по аналогии с польским. В Польше временно перемещенных лиц из Украины фактически приравняли к гражданам Польши, но без права голосования. 22 мая польский президент Анджей Дуда посетил Киев и выступил перед депутатами Верховной рады. Он призвал не сдавать даже «одного дюйма» территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит на территории страны особый правовой статус для граждан Польши. Об этом в воскресенье, 22 мая, рассказала представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине», — написала она в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскрыл некоторые нюансы законопроекта, пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования.

Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», — рассказал Никифоров. Он добавил, что говорить о какой-то конкретике пока рано, так как документ еще разрабатывается Министерством иностранных дел.

Отметим, что с начала российской спецоперации Польша приняла больше украинских беженцев, чем все остальные европейские страны вместе взятые (по состоянию на 20 мая — более 3,5 млн человек).

По данным ООН, в целом с 24 февраля в соседние страны выехали 6,4 млн жителей Украины. Основными направлениями миграции беженцев, помимо Польши, также являются Румыния, Венгрия, Молдова, Словакия, Германия.

Дуда в Раде

На этом фоне перед депутатами Верховной рады выступил президент Польши Анджей Дуда, который 22 мая находится с визитом в Киеве. Он призвал Украину не сдавать даже «одного дюйма» территории страны — это, по его словам, будет ударом для всего Запада.

«Появились тревожные голоса, говорящие, что Украина должна уступить требованиям Путина. Только Украина имеет право решать свое будущее», — сказал польский лидер.

Дуда также заверил Украину в решительной поддержке ее заявки на членство в Евросоюзе, передает Reuters. Кроме того, президент Польши предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве.

Президент Польши также заявил, что «потенциальная угроза нападения» на страну со стороны РФ «имеет место», в то же время он полагает, что вероятность этого крайне невелика.

«Потенциальная угроза со стороны РФ все время имеет место, но вероятность того, что кто-либо, включая РФ, решится атаковать страну НАТО, рискуя сражением с армией США, крайне невелика», — сказал Дуда.

Как проинформировала ранее канцелярия польского лидера, в ходе его визита также запланирована встреча с Зеленским и двусторонние переговоры делегации.

Напомним, в начале мая Дуда выразил надежду, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут вместе жить на этой земле». По его оценкам, военный конфликт на Украине закончится, когда она вернет свои границы.

«Я хотел бы, чтобы она закончилась тем, что Украина вернет все свои территории в пределах международно-признанных границ. Это очень важно для меня, безопасности Польши и для будущего, потому что в политическом значении это означало бы победу Украины в войне», — заключил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции РФ на Украине в ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.