Военная операция на Украине. День 60-й

Германия планирует взять кредитов почти на €40 млрд для смягчения последствий экономических сложностей, начавшихся из-за поставок вооружений Украине. Как сообщает Bloomberg, кредиты также могут понадобиться Берлину из-за роста цен на энергоресурсы. Общая сумма нового госдолга Германии может достичь €140 млрд, отметили источники агентства.
До 74% россиян назвали рынок вторичных продаж в России более популярным, чем прежде, — из-за роста цен в ходе инфляции, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».
Ксения Собчак поддержала Максима Галкина, который остался без концертов в России и теперь выступает в Израиле. Шоумен ранее заявил, что подвергся жесткой критике за свою позицию по поводу ситуации на Украине. Собчак заявила, что оказалась в аналогичной ситуации.
По ее словам, после публикации поста тоже пострадала от «ушата нечистот» и предположила, что это следствие действия какой-то директивы. При этом она заявила, что уважает решение Галкина и посоветовала ему «держаться».
Британская газета Financial Times предрекла Shell большие убытки из-за отказа от российских энергоресурсов — в частности, в случае выхода компании из проекта «Сахалин — 2». Доля Shell в этом проекте составляет 27,5%, и из-за санкций голландско-британская компания обязана продать ее другим участникам. Закрытие бизнеса в России принесет Shell убытки на $5 млрд. При этом российские акции компании готовы приобрести китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec — однако только в том случае, если Shell сделает значительную скидку.
Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту, передает РИА «Новости».
В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров.
Торгово-промышленная палата ФРГ назвала катастрофой возможное эмбарго на газ из России. Это будет намного сложнее последствий пандемии, отметил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен — ТАСС.
Власти Болгарии, несмотря на активно звучащие в Европе призывы поставлять тяжелое вооружение на Украину, пока избегают такого шага, передает агентство Bloomberg.
Пророссийская болгарская социалистическая партия заявила, что выйдет из правящей коалиции, если на Украину начнутся поставки оружия. В то же время правоцентристская партия «Демократическая Болгария» объявила, что покинет коалицию в случае отсутствия поставок.
Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят гуманитарное разминирование от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ в одном из поселков Херсонской области. Кадры обезвреживания и уничтожения обнаруженных снарядов распространены Минобороны РФ:
Власти Украины предоставили МАГАТЭ полный список оборудования, которое, по их словам, необходимо для безопасной и надежной эксплуатации ее ядерных объектов. Об этом говорится в заявлении агентства.