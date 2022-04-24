Военная операция на Украине. День 60-й

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Ксения Собчак поддержала Максима Галкина, который остался без концертов в России и теперь выступает в Израиле. Шоумен ранее заявил, что подвергся жесткой критике за свою позицию по поводу ситуации на Украине. Собчак заявила, что оказалась в аналогичной ситуации.

По ее словам, после публикации поста тоже пострадала от «ушата нечистот» и предположила, что это следствие действия какой-то директивы. При этом она заявила, что уважает решение Галкина и посоветовала ему «держаться».