«Они все одобряют эту сумму». Украина и США обсудили использование замороженных активов России

Киев ведет переговоры с Вашингтоном об использовании замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи. Выработку механизма использования таких активов он называл «международной целью». Российские дипломаты сообщили, что Bank of America закрыл счета двух российских генконсульств в США, которые теперь работают за счет запаса наличных денег.

Киев и Вашингтон обсуждают возможность использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль телеканалу CBS. По его словам, Украина ведет подобные переговоры со всеми своими партнерами.

«Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — считает политик.

Шмыгаль сообщил, что Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи. По его словам, такую оценку подтверждают и западные партнеры Киева, в числе которых страны G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

«Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», — подчеркнул украинский премьер.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что в Вашингтоне пока не знают, можно ли направить замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине, а последствия такого решения американцам «нужно тщательно взвесить».

В начале марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд ее резервов, а 14 апреля «Известия» сообщили, что в результате санкций почти треть средств Фонда национального благосостояния, размещенная в валютах «недружественных стран», оказалась заморожена.

Украинская сторона уже заявляла о планах использования российских активов. В частности, 11 марта первый замглавы Министерства экономики Украины Денис Кудин заявил, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность конфискации арестованных золотовалютных резервов РФ.

Блокировка средств генконсульств в США

Bank of America закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российская дипмиссия функционирует за счет запаса наличных средств.

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США. Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America», — сказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин. По его словам, консульство не может выписывать чеки, у него заблокированы все карты. Блокировка счетов произошла еще 16 марта.

Есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам консульства, отметил дипломат и назвал заблокированную сумму большой.

По словам Славкина, американские банки отказывают генконсульству в Нью-Йорке в открытии нового счета. Он не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств.

«Мы работаем очень плотно с Госдепом по этому вопросу. Госдеп обещал оказать все содействие в открытии новых счетов, в каком-нибудь другом банке. Но пока все в процессе. Пока результата нет», — отметил дипломат.

Он указал, что все оплаты для обеспечения работы консульства проводят из запаса наличных средств.

«Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», — продолжил Славкин.

По его словам, генконсульство в Нью-Йорке полноценно оказывает услуги, несмотря на заблокированные счета.