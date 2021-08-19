Количество погибших растет. Что происходит в районе аэропорта Кабула

В аэропорту Кабула продолжается хаос, вызванный наплывом сбегающих из страны афганцев. Военные США, которые осуществляют эвакуацию, не справляются с контролем толпы: с момента прихода талибов * в результате давки и стрельбы со стороны американских солдат и представителей новой власти, разгоняющих людей рядом с аэропортом, погибли не менее 12 человек.

Аэропорт Кабула, в который с воскресенья следуют тысячи афганских граждан, чтобы бежать из страны после прихода талибов (организация запрещена в России), остается эпицентром событий. Контроль на подъездах к аэропорту держат боевики: для разгона толпы они периодически открывают стрельбу, а также проводят проверку каждого, кто пытается попасть в воздушную гавань. Это осложнило возможность улететь из Афганистана, однако вокруг и внутри аэропорта по-прежнему наблюдается столпотворение людей, многие из них лезут через заборы, железные проволоки и просят американских солдат помочь с эвакуацией.

Как пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц «Талибана» и НАТО, в общей сложности 12 человек погибли в аэропорту и самом Кабуле после прихода повстанцев к власти. Они были либо убиты из-за стрельбы, либо погибли в результате давки. Первыми огонь в воздух открыли военные США, расчищающие взлетно-посадочную полосу. Позднее, когда талибы подошли к аэропорту, боевики также стреляли, чтобы рассеять толпу.

В сети уже широко распространились кадры, как афганцы в аэропорту, обращаясь к иностранным военным, просят увезти из страны их детей, если они не могут взять взрослое население. На одном из таких кадров видно, как толпа передает солдатам через забор младенца.

Тем временем новые власти Афганистана призывает всех жителей, у кого нет права на выезд из страны, возвращаться домой, напоминая, что к ним не будут применены санкции. «Мы не хотим никого обижать в аэропорту», — заявил неназванный представитель боевиков агентству.

Погибшие, кроме того, есть не только в Кабуле. В городе Асадабад (столица провинции Кунар) на востоке страны 19 августа местные жители вышли митинг по случаю Дня независимости Афганистана и размахивали национальным флагом. В ответ боевики открыли огонь по людям, вызвав панику, — погибли по меньшей мере несколько человек.

Акции протеста вчера и сегодня также прошли сразу в нескольких точках страны, что свидетельствует о растущем народном сопротивлении талибам. В Джелалабаде — столице восточной афганской провинции Нангархар — местные жители сняли с одного из зданий белое знамя боевиков и вернули афганский флаг. Повстанцы следом принялись обстреливать толпу, и, по информации афганского новостного агентства «Паджхвок», это привело к гибели от двух до трех человек, среди них есть журналисты — талибы избили нескольких представителей СМИ. Судя по видео из сети, боевики избивали граждан палками. РИА «Новости» со ссылкой на свой источник добавляет, что погибли четверо афганцев.

«Всеобщая амнистия», объявленная боевиками, также вызывает сомнения. Как сообщил Fox News, повстанцы проводят рейды среди служащих бывшему правительству и намерены привлечь их к ответственности. В американской прессе также пишут о трех погибших от рук боевиков женщинах: двое были убиты из-за того, что не носили паранджу, еще одну — многодетную мать — талибы на глазах ее детей забили до смерти за отказ готовить им еду. Помимо прочего, боевики уничтожили парк аттракционов и установленный в Бамиане памятник лидеру шиитского ополчения Абдуле Али Мазари, воевавшему против талибов.

По предварительным оценкам СМИ и общественных организаций, более 3,5 млн афганцев покинули свои дома и рассчитывают эвакуироваться из страны. При этом с воскресенья самолеты вывезли из страны около 8 тыс. человек, причем большинство из которых — сотрудники иностранных посольств и их афганские помощники.

Президент США Джо Байден одновременно с этим не исключил, что до 31 августа правительство не сможет эвакуировать всех американских граждан с территории Афганистана. И это несмотря на то, что, по словам официальных лиц, за последние 24 часа США вывезли более 2 тыс. человек. В связи с этим глава государства не исключил, что американские солдаты смогут оставаться в Афганистане и после 31 августа, если до того момента не будут эвакуированы все. Он также констатировал, что существуют трудности к эвакуации афганских помощников.