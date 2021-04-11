Противник эскалации: кого Байден хочет назначить советником по России

Американский президент Джозеф Байден рассматривает кандидатуру руководителя вашингтонского Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре им. Вудро Вильсона Мэтью Рожански в качестве возможного старшего директора по России в Совете нацбезопасности при Белом доме, передает портал Axios со ссылкой на свои источники.

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Рожански — известный эксперт по России. С 2013 года он руководит Институтом им. Кеннана — одним из крупнейших в мире западных исследовательских центров по РФ.

Рожански — противник эскалации отношений Соединенных Штатов с Россией.

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В прошлом году он раскритиковал чрезмерное использование администрацией Вашингтона санкций в отношении России, указав, что «мирное сосуществование [двух стран] остается крайне важным». При этом он выступает в защиту интересов Вашингтона при взаимодействии с Москвой и критически отзывался о руководстве РФ.

Как пишет Axios, назначение Рожански на должность старшего директора по России вызвала сильное беспокойство в Вашингтоне среди сторонников силового подхода к диалогу с Москвой.

На данный момент отношения России и США переживают особенно напряженный период. Несколькими днями ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты возлагают ответственность за нестабильность в двусторонних отношениях на Россию. Как он утверждал, Вашингтон в более широком смысле стремится, чтобы отношения с РФ были стабильными и предсказуемыми. Но на данный момент, как подчеркнул Прайс, именно власти России привносят в них нестабильность, в частности своими вредоносными действиями. Представитель Госдепартамента в этом контексте напомнил об обещании президента США привлечь Россию к ответственности.

Речь идет о резонансном интервью Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» за вмешательство в выборы в США. Тогда же американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

Сам Владимир Путин в ответ на высказывание американского коллеги пожелал ему здоровья.

«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал глава государства. При этом он уточнил, что в его ответе нет ни капли иронии.

Кроме того, российский лидер вспомнил детскую фразу — «кто как обзывается, тот так и называется». «В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — пояснил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера, в свою очередь, в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — предупредил Дмитрий Песков.

Причиной выпада президента США в адрес его российского коллеги госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в беседе с газетой Washington Post назвал «политический прагматизм».

Как он пояснил, глава Белого дома «исповедует политику, основанную на критерии целесообразности».

«[Байден] видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — пояснил глава Госдепа.

После интервью Байдена посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, где находится с 21 марта. Он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.

Тем временем Дмитрий Песков отмечает, что Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с Соединенными Штатами даже с учетом враждебных проявлений из Вашингтона. Как он отметил, в Москве никогда не придерживались идеи «доведения отношений с Вашингтоном до ручки».