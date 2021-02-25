Военный переворот: Генштаб требует отставки Пашиняна. LIVE

Уже через несколько минут на площади Свободы ожидается митинг противников Пашиняна. Они уже собираются там.
Между сторонниками и противниками Пашиняна произошла драка. Во время шествия сторонников премьера в их адрес периодически звучит ругань, им показывают неприличные жесты.
Служба нацбезопасности Армении выступила с требованием воздержаться от действий, которые представляют угрозу национальной безопасности. В службе заверили, что будут реагировать на любые подобные шаги.
Пашинян назвал заявление военных эмоциональной реакцией. По его словам, даже те, кого он уволил, — его братья, «наши братья, солдаты нашей родины».
Оппозиционное «Движение за спасение родины» призвало сплотиться вокруг армии Армении и анонсировало митинг на площади Свободы в Ереване. Мероприятие стартует в 15.00 (14.00 мск).
«Движение за спасение родины» приветствует заявление высшего командного состава ВС. Призываем армянский народ в 15.00 собраться на площади Свободы, чтобы поддержать армию», — говорится в заявлении.
Митинг в поддержку Пашиняна стартует на час позже на площади Республики.
Никол Пашинян заявил, что не собирается бежать из страны.
«Во-первых, опасность [столкновений] всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — заявил Пашинян на митинге.
Пашинян, обращясь к своим сторонникам, заявил, что ситуация в стране «управляемая», а также подчеркнул, что армия ему подчиняется.
Премьер-министр вместе с сыном вышел к собравшимся у здания правительства гражданам.
К слову, новый виток противостояния начался после того, как армянский премьер усомнился в эффективности российских «Искандеров». Военный обозреватель «Газеты.Ru» разобрался, в чем именно обвинил Пашинян российское оружие и насколько его обвинения обоснованы.
Протесты в Армении вспыхнули 10 ноября 2020 года, когда Никол Пашинян подписал договор о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по результатам которых Азербайджан вернул контроль над утраченными ранее территориями.
Участники акций протеста обвинили Пашиняна в предательстве национальных интересов и стали требовать от него уйти в отставку. Однако до этого усилия митингующих ни к чему не приводили.
В правящем блоке армянского парламента «Мой шаг» полагают, что призыв Генштаба ВС Армении к отставке правительства связан с ожидаемыми в армии реформами.
Такое мнение выразил член блока Андраик Кочарян. При этом парламентарий добавил, что считает действия армейского руководства неприемлемыми и способными расшатать ситуацию в стране.
«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», — прокомментировал ситуацию в Ереване пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Никол Пашинян планирует выступить с обращением на площади Республики в столице Армении.
«Я выступлю на площади Республики в 16.00 (15.00 мск). До этого собираемся на площади. Полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга», — написал политик в Facebook.
Как сообщают местные журналисты, жители Армении вышли на улицы и перекрывают дороги. Требование то же — отставка Пашиняна.
После того как прозвучали требования Генштаба ВС, Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.
До этого, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника генштаба Тиграна Хачатряна. Последний лишился должности, по данным СМИ, из-за того, что высмеял слова премьер-министра о комплексах «Искандер».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Армении новый виток акций протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Позиции недовольных властью нынешнего правительства существенно усилились. 25 февраля с требованием отказаться от должности выступил Генштаб Вооруженных сил Армении. Кроме того, военные предостерегли Пашиняна от применения силы против народа.
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