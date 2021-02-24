«Искандеры» взрываются на все 100%: в чем ошибается премьер Армении

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не продемонстрировали эффективности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am».

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Так политик прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян.

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-Э» были впервые показаны на военном параде в честь 25-летия независимости Армении в сентябре 2016 года.

Скорее всего, оперативно-тактические ракетные комплексы были поставлены из России в рамках партий вооружения, получаемых Арменией в счет предоставленного российской стороной государственного экспортного кредита на $200 млн.

Соглашение о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита было подписано 26 июня 2015 года.

Армения стала, таким образом, первым получателем ракетного комплекса семейства «Искандер» после Вооруженных сил России.

Для начала отметим, что если политический деятель (а в данном случае — руководитель республики) выступает с какими-то заявлениями, в которых оглашает те или иные тезисы, то они должны подтверждаться неопровержимыми фактами и точными статистическими данными. К примеру, Никол Пашинян утверждает о неэффективности боевого применения «Искандеров».

В этом случае руководителю Армении к своему заявлению необходимо приложить короткую справку — когда и где «Искандер» применялся, сколько и каких типов ракет в ходе боевых стрельб было выпущено, какие достигнуты результаты, какова величина КВО (круговое вероятное отклонение), поражены (или не поражены) объекты противника, причины неуспешных пусков (низкая подготовка расчетов, низкое качество обслуживания материальной части, неудовлетворительная подготовка исходных данных для стрельбы, отказ ракет в полете и пр.)

Премьер-министр государства, разумеется, всего этого знать не обязан. Но для подготовки подобных документов у любого руководителя существует аппарат.

Однако складывается впечатление, что специалисты не участвовали в подготовке заявлений Никола Пашиняна. Примечательно, что

Министерство обороны республики не стало комментировать слова главы правительства.

Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил агентству «Sputnik Армения», что сотрудники его ведомства «не могут интерпретировать высказывания армянского премьера».

Тезисы Никола Пашиняна не выдерживают критики. К примеру, его слова о том, что стреляные ракеты российских ракетных комплексов «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Если после пуска изделия в установленном порядке снялись все ступени предохранения и в полном объеме отработал предохранительно-исполнительный механизм, то осколочно-фугасная боевая часть при попадании в цель непременно сработает. Причем такого явления, чтобы она «взорвалась» бы на 10%, не может быть в принципе, по определению.

Журналисты даже задали армянскому премьеру вопрос — «Разве так бывает?» На что Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Что касается оружия «80-х», то на вооружение частей и соединений Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск российской армии комплекс «Искандер» начал поступать, начиная с 2006 года. Соответственно, примерно тех же годов выпуска четыре комплекса «Искандер», находящиеся на оснащении армянской армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с критикой в адрес российского вооружения выступал за последнее время неоднократно.

К примеру, 17 ноября 2020 года он сообщил, что за последние два с половиной года вооруженные силы Армении расширили арсенал своего вооружения «всем необходимым», однако приобретенные у России ПВО оказались на практике неэффективными.

В декабре того же года во время обращения к народу он нашел еще одну причину поражений в конфликте в Нагорном Карабахе — «несработавшие системы радиоэлектронной борьбы», которые в 2017 году были закуплены у России и установлены на территории региона. По словам премьера, три года назад $42 миллиона из бюджета Армении было направлено на закупку систем РЭБ.

По всей видимости, нынешнему руководству Армении причины своих военных неудач стоит искать не в качестве российского вооружения, а в строительстве и развитии национальных вооруженных сил, укомплектовании их личным составом, вооружением и военной техники, накоплении запасов материальных средств, создании необходимых группировок войск (сил), практической подготовке войск (сил) к проведению первых операций. Можно, конечно, сказать, что Армения напрямую не участвовала в конфликте в регионе Нагорного Карабаха, но общеизвестный факт, что четкую грань между формированиями этой непризнанной республики и собственно национальными вооруженными силами государства Армения провести достаточно сложно.