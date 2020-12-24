Трамп не помог: американцы стали хуже относиться к России

За время президентства Дональда Трампа больше американцев начали воспринимать Россию не просто как недружественное государство, но даже как враг США, свидетельствуют данные исследования Economist / YouGov. Социологи пришли к выводу, что мнение о Москве медленно меняется в худшую сторону, хотя действующий глава Белого дома и пытался наладить отношения с президентом России Владимиром Путином.

Так, доля американцев, считающих Россию врагом США, выросла на 11% по сравнению с показателями на апрель 2017 года и составила 38%. Более того, среди сторонников Республиканской партии, от которой Трамп избирался в президенты, уже 40% называют Москву «врагом», что на 16% больше результата трехлетней давности.

Среди сторонников избранного главы США Джо Байдена 43% респондентов считают, что во время его президентства отношения с Россией будут только ухудшаться. Обратную точку зрения разделяют лишь 25% опрошенных.

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Антироссийский тренд

Причина такого восприятия РФ — в общих стереотипах, господствующих в США, и они никуда не делись, поскольку достаточно живучие, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«В США не составляет труда манипулировать общественным мнением, увеличивая количество людей, которые считают Россию враждебным государством. Тем более, что вся обстановка и информационный фон, создаваемый СМИ, — очень негативный для Москвы. Американским политикам это отчасти выгодно, потому что без образа врага достаточно сложно вести дела»,

— добавляет эксперт.

По его мнению, без явного и открытого врага его начинают выдумывать — что как раз происходит в отношении России. РФ для США выглядит как страна-задира, которая не признает американского доминирования и главенства, а также не хочет подчиняться их правилам.

«Верхушка США не считает Россию равным партнером и не рассматривает в качестве перспективы равноправные отношения с ней. Пока они не признают то, что Россия играет серьезную роль в международных делах, трудно ожидать какого-то улучшения отношений двух стран», — отмечает Рогулев.

При этом, с точки зрения эксперта, у США всегда остается одна позиция по отношению к России, независимо от того, кто в данный момент находится у власти. Так, Трамп обещал пойти на диалог, но все же следовал основному принципу — переговоры необходимо вести с позиции силы.

«Это хорошо было заметно на примере переговоров о продлении договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). То Белый дом согласился продлить соглашение формально, то в одностороннем порядке выдвинул требования, неприемлемые для России», — поясняет Рогулев.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев уверен, что какая-либо корректировка отношения к России в США вряд ли кому-то нужна в настоящее время — «не Москве же ее делать».

«Американская администрация не делает каких-либо специальных попыток, чтобы настроить население против России. Общественное мнение в данном случае просто выступает индикатором того, каковы отношения Вашингтона и Москвы»,

— подчеркивает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Фактор кибератак

Ухудшение отношения республиканцев к Москве социологи Economist / YouGov в своем исследовании привязывают к событиям последних месяцев президентства Трампа. По исследованию, до ноября среди сторонников Республиканской партии только 28% называли Россию «врагом» США. То есть всего за месяц этот показатель вырос на 12%.

Подобный скачок объясняется масштабной кибератакой на американские государственные учреждения, а также критически важные объекты инфраструктуры и организации частного сектора. Взлом был зафиксирован в начале декабря, большинство либеральных СМИ США приписали ответственность за атаку Москве, хотя в Кремле официально отвергли эти обвинения.

В Белом доме мнение об «ответственности» России поддержали госсекретарь Майк Помпео и генпрокурор США Уильям Барр, однако противоположную позицию занял Трамп. По словам американского президента, за этим нападением мог стоять Китай.

«Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)» — написал Трамп в Twitter.

Как отмечается в исследовании Economist / YouGov, более двух третей опрошенных «что-то слышали» о кибератаке, причем демократы знают об этом гораздо больше, чем республиканцы — 83% против 63%. В целом 58% респондентов уверены, что ответственность за эти действия лежит на Москве.

Пока Трамп называет виновным Китай, его преемник Байден не исключает введения санкций против России за нападение хакеров. По данным Reuters, советники обсуждают с демократом этот вопрос, а также рассматривают вариант с нанесением ущерба российским компьютерным системам.

Источники агентства утверждают, что окружение демократа тем не менее считает необходимым избежать «эскалации конфликта» с Россией. Окончательное решение будет принято после инаугурации избранного президента, которая состоится 20 января 2021 года.

Сам же Байден прямо о санкциях против России пока не говорил. Однако демократ обещал, что ответственные за предполагаемую кибератаку заплатят «ощутимую цену» и в этом вопросе США будут кооперироваться со своими партнерами и союзниками.

«Массовое вторжение в сфере кибербезопасности повлекло за собой тысячи жертв, в числе которых американские компании и правительственные учреждения. Мы еще многого не знаем, но то, что мы знаем, вызывает серьезное беспокойство», — резюмировал Байден.