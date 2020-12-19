«Ледяная война»: Пушков объяснил закрытие консульств США в России

Вашингтон ведет против России уже не «холодную», а «ледяную» войну – рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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По его словам, об этом свидетельствует намерение американской стороны полностью закрыть свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

«Закрытие консульств США — еще один признак сворачивания отношений с Россией. Экономия в 3.2 млн долларов — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но все же не до такой степени. Это политическое решение. В США переходят к «ледяной войне» против России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

О том, что Соединенные Штаты собираются пересмотреть условия работы своих дипломатов в России, сообщалось в начале нынешней недели.

«Решение является частью продолжающихся усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатического представительства США в Российской Федерации», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Решение было принято после консультации госсекретаря США Майка Помпео с американским послом в Москве Джоном Салливаном, сообщает Reuters.

При этом, как сообщает CNN, администрация американского лидера Дональда Трампа проинформировала Конгресс о своем плане закрыть два оставшихся консульства в России еще 10 декабря.

Государственный департамент заявил, что «намерен предпринять эти шаги в ответ на продолжающиеся кадровые проблемы у миссии США в России после введенных Москвой в 2017 году ограничений численности персонала».

Также, в пояснении американского внешнеполитического ведомства говорилось, что «решение министерства о консульствах было принято с целью оптимизации работы миссии США в России».

«Перераспределение кадров в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным способом. Никаких действий, связанных с российскими консульствами в США, не планируется предпринимать», — добавили в Госдепе.

В уведомлении, полученном Конгрессом, говорится, что 10 американских дипломатов, работающих в двух данных консульствах, будут переведены в посольство в Москве, а 33 местных сотрудника будут уволены.

В документе также указывается, что консульства «при поддержке посольства США в Москве планируют в ближайшее время начать процедуру вывоза всех конфиденциальных материалов, включая компьютерное оборудование, дипломатические документы и другие материалы».

После закрытия консульств в Екатеринбурге и Владивостоке у США останется только один дипломатический пост в России — посольство США в Москве.

Генконсульство США во Владивостоке приостановило свою деятельность еще в марте на фоне пандемии коронавируса. Дипломаты объяснили такое решение беспокойством о здоровье сотрудников.

Американская сторона обещала восстановить работу с улучшением эпидемиологической обстановки. Но в итоге в Госдепартаменте пришли к выводу, что в ближайшее время ситуация в лучшую сторону не изменится.

Что касается консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге, с марта оно оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В аналогичном режиме функционируют американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине.

Впрочем, закрытие консульств никак не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона – анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Консульство – это предоставление визовых и консульских услуг. Эти услуги уже давно не предоставлялись на этих территориях. Если вы говорите в целом про отношения, то отношения это не испортит», – отметил представитель Кремля.

Соединенные Штаты сократили визовое обслуживание граждан России еще до пандемии. Американская сторона объясняла это нехваткой персонала. Это имело место на фоне дипломатического конфликта между двумя государствами.

В декабре 2016 года Вашингтон заявил, что высылает 35 российских дипломатов, действия которых расценили как «не соответствующие» дипломатической практике.

Российское внешнеполитическое ведомство предложило принять зеркальные меры. Позже стало известно, что численность американских дипломатов была сокращена до 455 человек. В ответ власти США решили закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, а также консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.