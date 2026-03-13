Стало известно, сколько еще времени Трамп готов воевать с Ираном

Axios: Трамп готов воевать с Ираном еще как минимум три-четыре недели

Президент США Дональд Трамп «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Источник, беседовавший с Трампом во вторник вечером, описал президента как «полного энтузиазма» по поводу продолжения войны как минимум еще три-четыре недели, прежде чем принимать решение», — пишет портал.

Издание отмечает, что три-четыре недели будет вестись кампания против Корпуса стражей исламской революции Ирана, который сам Трамп сравнивает с гестапо. США планируют ослабить корпус настолько, чтобы чтобы население Ирана получило «дополнительный импульс» для свержения режима и чтобы стало возможным восстание внутри страны.

«Сейчас они недостаточно слабы, но через три-четыре недели станут такими. <…> Будут предприняты попытки задействовать силы внутри Ирана», — сказал источник.

При этом высокопоставленный арабский чиновник заявил порталу, что Тегеран ясно дал понять, что не намерен прекращать военные действия в сроки, установленные Вашингтоном. Также Тегеран стремится получить международные гарантии безопасности.

«Начать войну очень легко, а закончить ее очень трудно», — отметил высокопоставленный арабский чиновник.

Также израильские официальные лица сообщили Axios, что, по их мнению, Трамп собирается сражаться более двух-трех недель, но он может принять быстрое решение, если сочтет, что цели операции достигнуты.

Недавно портал Axios писал, что США и Израиль могут продолжать боевые действия против Ирана еще как минимум на протяжении двух-трех недель. Израильское издание Ynet также написало, что военные действия продлятся как минимум две недели.

Помощник и старший советник главнокомандующего Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что конфликт может завершиться до праздника Ноуруз, намеченный на 21 марта. Также он заверил, что Иран не прекратит сражаться, пока США не заплатят за проявленную агрессию. 11 марта Трамп сказал, что война с Ираном скоро закончится, так как в Иране «практически не осталось целей для ударов».



