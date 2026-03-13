В США ожидают тайных операций в Иране после конфликта

Соединенные Штаты могут начать в Иране тайные операции после прекращения боевых действий. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«США и Израиль, вероятно, продолжат ослаблять (иранские власти — ред. «Газета.Ru») посредством оказания экономического давления и проведения тайных операций даже после прекращения боевых действий», — говорится в материале.
Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как власти США распорядились нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.
С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.
Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.