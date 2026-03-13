Размер шрифта
Российские военные за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

MOD Russia/Global Look Press

Российские военные за неделю с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что также были поражены «объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ». Вооруженные силы в ходе атак уничтожили места производства и запуска БПЛА дальнего действия по России, а также ударили по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

До этого стало известно, что подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшую неделю взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области.

В ночь на 13 марта силами ПВО были перехвачены 176 украинских беспилотников в российских регионах, в том числе 80 сбили в Крыму, сообщили в министерстве.

Из них также 29 дронов уничтожили в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — в Ростовской области, пять — в Курской области.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками три региона России.

 
