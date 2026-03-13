Стало известно состояние олимпийского чемпиона Клебо после падения на КМ

Врач сборной Норвегии Уве Фераген сообщил, что одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга после падения в гонке на этапе Кубка мира. Его слова приводит VG.

«Небольшое сотрясение мозга. В первую очередь, это означает, что он не сможет участвовать в марафоне в Хольменколлене. Пока рано говорить о том, примет ли он участие в финальном этапе в Лейк-Плэсиде», — сказал Фераген.

Во время спуска в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, в результате чего произошел завал с участием еще двух спортсменов. Клебо с силой ударился затылком о плотный снег и долгое время не мог подняться самостоятельно. После падения он покинул трассу с помощью организаторов, держась за голову.

По словам очевидцев, спустя некоторое время спортсмена на носилках доставили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Ни Клебо, ни ставший причиной падения Огден не завершили гонку. Победу в финале одержал соотечественник Клебо Ансгар Эвенсен.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

