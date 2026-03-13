Мошенники довели россиянку до поджога служебного автомобиля

В Новокузнецке женщина подожгла полицейскую машину после общения с мошенниками

В Новокузнецке женщина, которую ввели в заблуждение мошенники, подожгла служебный автомобиль полиции, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

В четверг, 12 марта, на парковке у отдела полиции «Левобережный» загорелся служебный автомобиль. На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание. Тем временем поджигательницу задержали. На допросе женщина пояснила, что в конце февраля была введена в заблуждение мошенниками.

По словам местной жительницы, она оформила несколько кредитов на общую сумму более 670 тыс. рублей и перевела на счета мошенников около 270 тыс. рублей. Затем ей пригрозили уголовной ответственностью за финансирование террористической деятельности, но предложили избежать наказания в обмен на поджог служебного автомобиля.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

