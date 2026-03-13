Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники довели россиянку до поджога служебного автомобиля

В Новокузнецке женщина подожгла полицейскую машину после общения с мошенниками
Telegram-канал Новокузнецк 112

В Новокузнецке женщина, которую ввели в заблуждение мошенники, подожгла служебный автомобиль полиции, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

В четверг, 12 марта, на парковке у отдела полиции «Левобережный» загорелся служебный автомобиль. На место происшествия вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание. Тем временем поджигательницу задержали. На допросе женщина пояснила, что в конце февраля была введена в заблуждение мошенниками.

По словам местной жительницы, она оформила несколько кредитов на общую сумму более 670 тыс. рублей и перевела на счета мошенников около 270 тыс. рублей. Затем ей пригрозили уголовной ответственностью за финансирование террористической деятельности, но предложили избежать наказания в обмен на поджог служебного автомобиля.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ранее в Нижнем Новгороде двух подростков осудили за теракт после поджога релейного шкафа.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!