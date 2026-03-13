Размер шрифта
Бойцы группировки «Север» за неделю выбили ВСУ из одного села в Сумской области

МО РФ: группировка «Север» за неделю взяла под контроль Червоную Зарю под Сумами
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшую неделю взяли под контроль один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под контроль российских военнослужащих перешло село Червоная Заря.

7 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры писали, что бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили колонну техники украинских войск в Сумской области. По словам источника агентства, колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом проследовала через город Белополье в направлении государственной границы. Она подверглась удару севернее населенного пункта, большая часть украинских солдат была ликвидирована.

3 марта в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны выбили формирования ВСУ из населенного пункта Бобылевка в Сумской области. В результате село перешло под контроль подразделений группировки войск «Север», которые в течение суток нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районе четырех населенных пунктов — Мирполья, Покровки, Рогозного и Храповщины.

Ранее в Сумской области потери украинских тыловиков превысили потери пехоты.

 
