В Москве температуру отопления снизили до минимума

Из-за теплой погоды система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в настоящее время температура в сетевых теплоносителях находится на минимальных значениях, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

Уточняется, что работу отопительной системы меняют под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

До этого синоптики предупредили, что в ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать антициклон. В выходные ожидается теплая, солнечная погода. Климатическая норма будет превышена на 8 градусов, на фоне чего Москва может побить новый температурный рекорд. Погода в Москве будет сухая и солнечная. С учетом дневного потепления до +13 градусов снег будет активно таять, а ночью – промерзать, на фоне чего прогнозируется гололедица.



