На встрече представителей РФ и МАГАТЭ обсуждалась ситуация на АЭС в Иране

Лихачев: российская сторона рассказала МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране
Raheb Homavandi/Reuters

Российская сторона оповестила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Об этом журналистам рассказал генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Как он сказал, на встрече с представителями МАГАТЭ было уделено немало внимания событиям на Ближнем Востоке.

«Проинформировали МАГАТЭ о том, что происходит на станции «Бушер», какие у нас дальнейшие планы», — отметил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что представители международного агентства в ответ поделились своими оценками происходящего в Иране и иных ближневосточных странах.

На прошлой неделе «Росатом» на фоне военной операции Израиля и США против Ирана объявил о полной остановке строительных работ на АЭС «Бушер» в Исламской Республике. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой электростанции.

По словам Алексея Лихачева, президент РФ Владимир Путин лично участвует в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности российских сотрудников АЭС «Бушер». Глава государства держит ситуацию на контроле.

Ранее посол Израиля прояснил ситуацию с ударами по АЭС «Бушер» в Иране.

 
