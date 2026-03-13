Размер шрифта
Рэпера Pharaoh оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках

Суд оштрафовал рэпера Pharaoh за пропаганду наркотиков в треках
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Московский суд оштрафовал на 80 тысяч рублей рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) за пропаганду наркотиков в треках. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Голубина признали виновным в пропаганде употребления наркотиков через интернет (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Причиной стали его песни «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд».

Музыкант на заседание не явился. При этом, как отмечает канал, на оглашении решения суда присутствовали журналисты, а также представители музыкальных лейблов.

В феврале адвокат Сергей Жорин сообщал, что привлечение артистов к ответственности за пропаганду наркотиков — уже давно отработанная правоохранительная практика. Он подчеркнул, что на практике доказать пропаганду в творчестве не так сложно, поскольку закон оперирует довольно широкими формулировками, а суды в значительной степени опираются именно на выводы экспертизы.

Ранее альбомы «Агаты Кристи» удалили с площадок из-за пропаганды наркотиков.

 
