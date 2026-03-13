Родителей утонувших в Звенигороде мальчиков затравили в соцсетях

Родители детей, погибших на Москве-реке в районе Звенигорода, столкнулись с травлей в интернете. Об этом сообщила RG.ru со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, в крупных городских интернет-сообществах появились пользователи, которые начали обвинять и критиковать родителей погибших подростков. При этом многие участники обсуждений, наоборот, пытаются встать на защиту семей, которые переживают трагедию.

Собеседники газеты отметили, что родителям сейчас особенно тяжело, поэтому подобные нападки вызывают возмущение у других пользователей. Некоторые комментаторы также отвергают распространяемые обвинения и слухи.

Тем временем жители разных регионов страны направили в местные сообщества слова поддержки и соболезнования семьям погибших и жителям города. Также появилась идея создать народный мемориал в память о детях.

Все началось 7 марта, когда трое друзей — двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет — пропали вечером во время прогулки. Местный рыбак и сторож одного из коммунальных предприятий видели детей на льдине на Москве-реке. Тогда водоем еще примерно на две трети был покрыт льдом.

Позже спасатели нашли тела двух мальчиков. Поиски девочки продолжаются.

По оценке спасателей, которые уже несколько дней участвуют в операции, шансы обнаружить школьницу живой практически отсутствуют.

Ранее в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих.