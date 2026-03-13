Пленный Журба: кубинским женщинам-наемникам в ВСУ платят по $5 тыс. в месяц

Кубинским женщинам-наемникам, воюющим на стороне Украины в Сумской области, платят по $5 тыс. в месяц. Об этом рассказал ТАСС пленный стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Журба.

По его словам, на позициях, где они стояли в Сумской области, присутствовали кубинские наемники, среди которых были и женщины. Журба отмечает, что те находились в привилегированном положении — могли прослужить на позициях месяц и вернуться домой.

«Пограничники говорили, что им платили по $5 тыс. в месяц [за службу в рядах ВСУ]», — отметил он.

Украинский военнослужащий добавил, что после возвращения на Кубу такие наемники получают возможность бесплатно посещать больницу, а также преподавать военное дело без наличия диплома.

4 марта стало известно, что командование ВСУ, пытаясь сдержать продвижение российских штурмовиков в Шосткинском районе Сумской области, перебросило под Сумы иностранных наемников и группы 140-го центра спецназа для повышения мотивации новобранцев.

Ранее российская армия уничтожила воевавшего за ВСУ наемника-трансвестита.