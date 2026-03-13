Размер шрифта
В ДНР выросло число погибших медиков при атаке ВСУ на больницу

СК России: в результате атаки ВСУ на больницу в ДНР погибли 10 медиков
Штаб обороны ДНР

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на больницу в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 10 человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них — девять медицинских работников.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли фрагменты украинских дронов и назначили необходимые экспертизы. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют личности бойцов ВСУ, причастных к преступлению.

Больница в ДНР подверглась атаке 10 марта. Как рассказали в штабе обороны республики, в момент удара в медицинском учреждении находились более 130 пациентов и порядка 50 сотрудников. Изначально сообщалось, что пострадали девять человек и погибли еще восемь медиков.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал корпус городской больницы Донецка.

 
