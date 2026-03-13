В России объяснили, почему снятие санкций США не спасет нефтяной рынок

Временный вывод российской нефти из-под санкций США ситуацию на рынке кардинально не изменит, так как объемы топлива не прибавятся. Однако этот шаг можно расценить как «тест» перед более значимым решением – отмены санкций в отношении российских компаний. Это действительно могло бы стабилизировать ситуацию и снизить цены не нефть, а сегодняшнее решение американской администрации – это только «мертвому припарка», заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Это уберет минимальную напряженность, но рынок на это практически никак не отреагировал, а он — главный индикатор, насколько это все результативно... Дополнительных объемов это не прибавит, потому что нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время», — пояснил эксперт.

Для реального изменения ситуации нужно снимать ограничения с российских компаний и выводить танкеры из «черного списка», убежден он. Ориентироваться следует на стоимость нефти как главный индикатор происходящих событий – на данный момент рынок движется в сторону задирания цен выше 100 долларов за баррель, а это значит, что нужно предпринимать новые шаги, подчеркнул Пикин. По его мнению, в ближайшее время частичное ослабление рестрикций продолжится как пробные шаги – после принятия решений дальнейшие действия будут зависеть от того, отреагировал рынок или нет.

На данный момент освобожденная от ограничений российская нефть раскупается «как горячие пирожки», ее выкупят очень быстро и объемов на рынке почти не прибавится, считает эксперт. По его словам, единственное изменение, которое может последовать вслед за ослаблением санкций – это изменение дисконтов.

«Так как санкционный навес уйдет, есть смысл в переговорах с покупателями торговаться за меньшие дисконты. Объемов не прибавится, но дисконты уменьшатся. Это плюс для компаний, которые поставляют нефть», — заключил Пикин.

Напомним, США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

