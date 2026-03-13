ВС России на позициях ВСУ находят лаборатории с токсичными химикатами

Брошенные лаборатории с токсичными химикатами, готовыми для применения против российского населения и военных, находят на оставленных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

«Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и российских военнослужащих», — сказал он на сессии ОЗХО в Гааге.

Постпред отметил, что Россия передаст в ОЗХО всю информацию о намерениях ВСУ устроить диверсии с применением химических веществ, направленных как на отдельных лиц, так и на группы людей. Кроме того, по его словам также планировались диверсии против гражданских и стратегических объектов, отметил он.

Накануне Тарабрин заявил, что Россия регулярно передает информацию о нарушениях со стороны Украины в ОЗХО.

По словам постпреда, Запад предпочитает не замечать регулярное применение Киевом токсичных химических веществ в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Тарабрин назвал причину, по которой Запад игнорирует применение химоружия в зоне проведения СВО.