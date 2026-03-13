Размер шрифта
Умер артист из «Не родись красивой» и «Склифосовского»

Скончался актер Сергей Бережнов
kino-teatr.ru

В возрасте 65 лет умер российский актер Сергей Бережнов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его знакомую Ольгу Грекову.

По ее словам, Бережнова не стало 12 марта.

Артист известен телезрителям по сериалам «Склифосовский», «Не родись красивой», «Саша+Маша», «Воронины», «Закрытая школа», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и другим.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года, а сниматься в начале 2000-х.

Накануне скончался советский и эстонский кинорежиссер, сценарист Пеэтер Симм. Смерть кинематографиста наступила 12 марта. Симм вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо под руководством режиссера Андрея Тарковского работал над киноальманахом «Гадание на ромашке».

Накануне умер актер Василий Скромный — звезда фильма «Приключения Электроника».

 
