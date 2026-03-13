В России резко вырос спрос на одежду для домашних животных

«Коммерсантъ»: спрос на одежду для питомцев в России вырос на 14%

Число покупок одежды для домашних животных в России с декабря 2025 года по февраль 2026 года выросло на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Платформы ОФД».

Этот показатель более чем втрое превышает общий рост спроса на зоотовары, который составил 4% год к году. По данным «СберИндекса», на неделе со 2 по 8 марта расходы в этой категории увеличились лишь на 1,4%, а в феврале рост составлял 2–3%.

Так, в сети «Зоозавр» продажи шапок для животных в декабре—феврале выросли на 98%, ботинок — на 56%, комбинезонов — на 30%. На Wildberries спрос на одежду для питомцев увеличился на 43,5%. На Ozon категория выросла в 2,3 раза: интерес к свитерам увеличился в 2,7 раза, к толстовкам — в 1,6 раза.

Рост спроса произошел несмотря на подорожание. По данным «Платформы ОФД», средний чек зимой составил 4,3 тыс. рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Аналитики считают, что продажи выросли из-за холодной погоды и сильных снегопадов в центральной части страны. Одежду для животных используют не только для защиты от холода, но и для защиты лап от дорожной соли и реагентов.

По данным ВЦИОМ, в 2025 году домашние животные были у 70% россиян — на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее.

Ранее ветврач запретил давать еду животным в городских парках.