Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Знаменитый тренер назвал трех фаворитов Лиги чемпионов

Тренер Гаджиев: в Лиге чемпионов есть группа команд, которые могут выиграть турнир
Kai Pfaffenbach/Reuters

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, работавший с клубами РПЛ, включая «Анжи», «Крылья Советов» и «Амкар», а ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, заявив, что сейчас невозможно выбрать одну команду, которая должна выиграть главный клубный турнир Европы.

«Прогнозировать, кто выиграет Лигу чемпионов – ну, не знаю… Бывают отдельные годы, когда кто-то выглядит прямо лучше других. Вот в прошлом сезоне «ПСЖ» очень уверенно победил. Но в остальные сезоны это слишком сложно. Мы вспоминаем финалы… Когда «Милан» вел 3:0 у «Ливерпуля» после первого тайма, а стало 3:3. Не возьмусь назвать фаворита в этом розыгрыше. Есть группа команд, которая в состоянии выиграть турнир. Там «ПСЖ», «Бавария», «Реал Мадрид» и еще игроки», — считает Гаджиев.

Главными фаворитами у букмекеров после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов считаются английский «Арсенал» из Лондона и немецкая «Бавария» из Мюнхена. Высоко котируются шансы на победу английского «Ливерпуля», французского «Пари Сен-Жермен» и испанских «Барселоны» и мадридского «Реала».

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!