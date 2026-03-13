Знаменитый тренер назвал трех фаворитов Лиги чемпионов

Тренер Гаджиев: в Лиге чемпионов есть группа команд, которые могут выиграть турнир

Знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, работавший с клубами РПЛ, включая «Анжи», «Крылья Советов» и «Амкар», а ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, заявив, что сейчас невозможно выбрать одну команду, которая должна выиграть главный клубный турнир Европы.

«Прогнозировать, кто выиграет Лигу чемпионов – ну, не знаю… Бывают отдельные годы, когда кто-то выглядит прямо лучше других. Вот в прошлом сезоне «ПСЖ» очень уверенно победил. Но в остальные сезоны это слишком сложно. Мы вспоминаем финалы… Когда «Милан» вел 3:0 у «Ливерпуля» после первого тайма, а стало 3:3. Не возьмусь назвать фаворита в этом розыгрыше. Есть группа команд, которая в состоянии выиграть турнир. Там «ПСЖ», «Бавария», «Реал Мадрид» и еще игроки», — считает Гаджиев.

Главными фаворитами у букмекеров после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов считаются английский «Арсенал» из Лондона и немецкая «Бавария» из Мюнхена. Высоко котируются шансы на победу английского «Ливерпуля», французского «Пари Сен-Жермен» и испанских «Барселоны» и мадридского «Реала».

