«Электроник» общался с больным коллегой по фильму тайно: «Одесса — пока Украина»

Актер Торсуев рассказал о тайном общении с коллегой по «Приключениям Электроника» Скромным
Кадр из фильма «Приключения Электроника»

Актер Владимир Торсуев признался, что в последние годы общался со своим коллегой по фильму «Приключения Электроника» Василием Скромным тайно. Торсуева цитирует NEWS.ru.

Причиной сохранения общения в тайне стала политическая ситуация — Скромный жил на Украине.

»Одесса — пока еще все-таки Украина. Он долгое время служил на украинских судах, там не поощряется связь с нами, я имею в виду со мной и братом», — сказал актер.

В последние два-три года, продолжил Торсуев, они со Скромным находили общих знакомых и могли общаться, не привлекая к себе внимания.

Также актер добавил, что друг перед кончиной страдал от онкологического заболевания.

В фильме Скромный сыграл Макара Гусева — «Гуся». Актера не стало накануне.

Ранее не стало актера из «Улиц разбитых фонарей».

 
