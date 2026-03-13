В нескольких регионах массово убивают коров под предлогом борьбы с пастереллезом

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом убое коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

По данным канала, речь идет о Пензенской и Новосибирской областях, а также об Алтайском крае. Владельцы личных подсобных хозяйств утверждают, что животных изымают якобы из-за подозрения на пастереллез — острую инфекцию, которая может быть опасна и для человека. При этом фермеры заявляют, что подтверждающие документы им не предоставляли, а часть убитого скота, по их словам, была здоровой.

Как пишет SHOT Проверка, один из таких случаев произошел в селе Приволье Пензенской области. По словам владельца хозяйства, у него изъяли 128 коров. Мужчина утверждает, что просил показать документы о подтвержденном заболевании, однако получил отказ. После этого он пытался обратиться в региональное управление Минсельхоза, но, как утверждается, его перенаправили в Роспотребнадзор.

Отдельное недовольство у местных жителей вызвала утилизация туш. По их словам, после убоя останки животных некоторое время находились прямо в населенном пункте, а могильник был вырыт недалеко от жилых домов. Позднее туши решили сжечь, однако, как утверждают фермеры, полностью утилизировать их не удалось.

О похожей ситуации SHOT Проверка сообщает и в Новосибирской области. По данным канала, в селе Козиха после массового убоя животных люди остались без основного источника дохода, так как многие семьи там живут за счет сельского хозяйства.

На фоне этих сообщений Следственный комитет начал проверку по факту возможных нарушений со стороны сотрудников Минсельхоза. Официальных итогов проверки пока не приводилось.

«Из-за массового убоя животных россияне отменяют крупные компании по производству мяса — в том числе «Мираторг», который активно расширяет свое присутствие в регионах и планирует занять весь рынок», — говорится в посте.

Пастереллез — инфекционное заболевание, которое поражает животных и в отдельных случаях может передаваться человеку. В таких ситуациях решение об изъятии и уничтожении скота обычно требует документального подтверждения диагноза и соблюдения санитарных правил.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать дорогие стейки из-за роста цен.