Солнце оказалось в центре нашей системы не случайно, выяснили ученые

A&A: обнаружены следы массовой миграции звезд из центра Млечного Пути
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Солнце могло оказаться на своей нынешней орбите не случайно, а в результате массовой миграции звезд из центральных областей Млечного Пути. К такому выводу пришли астрономы, изучившие тысячи звезд — так называемых «солнечных близнецов». Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Исследование относится к области так называемой галактической археологии — науки, которая изучает историю галактики по свойствам звезд. Известно, что Солнце сформировалось около 4,6 млрд лет назад. По расчетам ученых, в момент рождения оно находилось более чем на 10 тыс. световых лет ближе к центру Млечного Пути, чем сейчас.

Однако долгое время оставалось непонятно, как звезды могут перемещаться на такие расстояния. В центре нашей галактики находится крупная вытянутая структура — так называемый галактический бар. Его гравитация создает «ко-ротационный барьер», который мешает звездам покидать центральные области.

Чтобы разобраться в этой загадке, группа ученых под руководством Дайсукэ Танигути из Токийского столичного университета и Такудзи Цудзимото из Национальной астрономической обсерватории Японии исследовала звезды, очень похожие на Солнце. Такие объекты называют «солнечными близнецами» — они имеют схожую температуру, химический состав и гравитацию на поверхности.

Для работы ученые использовали данные космической миссии Gaia Европейского космического агентства, которая содержит информацию примерно о двух миллиардах звезд. На основе этих наблюдений исследователи составили каталог из 6594 солнечных близнецов — примерно в 30 раз больше, чем в предыдущих подобных исследованиях.

Анализ возрастов звезд показал, что многие из них образовались примерно 4–6 млрд лет назад — в тот же период, что и Солнце. При этом эти звезды расположены на схожем расстоянии от центра галактики.

По словам ученых, это указывает на то, что Солнце и другие похожие звезды могли одновременно покинуть центральные области Млечного Пути в результате масштабного процесса миграции.

Полученные результаты также помогают понять историю формирования галактического бара. Если эта структура еще формировалась в тот период, она могла не создавать столь сильного гравитационного барьера, позволяя звездам перемещаться на большие расстояния.

Авторы работы отмечают, что условия в центральных областях галактики значительно менее благоприятны для возникновения жизни, чем в ее внешних регионах. Поэтому миграция Солнца могла сыграть важную роль в том, что Солнечная система оказалась в области Млечного Пути, где на Земле смогла возникнуть и развиться жизнь.

Ранее была найдена самая древняя из когда-либо составленных карт ночного неба.

 
