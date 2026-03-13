Размер шрифта
Министр труда сообщил о росте зарплат россиян

Министр Котяков: средняя зарплата в России выросла на 13,5%
«Газета.Ru»

Средняя заработная плата в России в 2025 году выросла на 13,5%, а реальная зарплата увеличилась на 4,4%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минтруда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в течение года доходы граждан демонстрировали устойчивый рост.

Котяков отметил, что такие данные приводит Росстат. Согласно статистике ведомства, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%.

Вице-премьер Татьяна Голикова на этом же заседании отмечала, что уровень бедности в России снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и по итогам 2025 года опустился до 6,7%. По ее словам, на уменьшение этого показателя повлияли рост заработных плат, меры по обеспечению занятости и адресные меры социальной поддержки.

Вице-премьер также подчеркнула, что одним из инструментов помощи остается социальный контракт.

Ранее число регионов с зарплатами свыше 150 тысяч рублей увеличилось в три раза, лидером стал Московский регион.

 
