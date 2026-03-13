В Кремле отреагировали на вывод российской нефти из-под санкций США

Временный вывод из-под санкций российской нефти и нефтепродуктов является попыткой США стабилизировать мировой энергетический рынок. В этом плане интересы Москвы и Вашингтона совпадают, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле знают об условиях послаблений для российской нефти, но также полагают, что США в дальнейшем не планируют смягчать санкции.

«Ситуативно интересы (РФ и США — прим.ред.) совпадают, так как без значительного объема российской нефти стабилизация мирового топливного рынка невозможна», — подчеркнул Песков.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».



Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.