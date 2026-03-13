В Сыктывкаре женщину завалило снегом с крыши сарая

В Коми на пенсионерку обрушился снег с крыши сарая

В Сыктывкаре на территории частного дома по улице Зои Космодемьянской женщину завалило снегом, сошедшим с крыши сарая, спасти ее не смогли. Об этом сообщает СУ СК по Республике Коми.

Инцидент произошел 12 марта. Снежная масса обрушилась на 58-летнюю женщину, которая проходила возле сарая. Спасти ее не смогли.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого глыба льда рухнула на проходившую мимо женщину в Саратове. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Марий Эл мужчину завалило снегом с крыши.