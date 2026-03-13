Размер шрифта
Женщина погибла от «мертвого» слона, который ожил, когда она делала с ним фото

В Африке женщина погибла во время фото со слоном, которого посчитала мертвым
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В Намибии 46-летняя женщина погибла после нападения слона, которого она по ошибке приняла за мертвого и решила сфотографироваться рядом с ним, пишет Daily Star.

По данным очевидцев, Клаудия Мваала подошла к животному, чтобы сделать фотографию. Ранее один из местных жителей выстрелил слону в ногу, после чего тот упал на землю, и собравшиеся вокруг люди решили, что он погиб.

Свидетель происшествия Йоханнес Паулюс рассказал, что вокруг слона собралось около восьми человек — они наблюдали за животным и фотографировали его. Тоже решив, что животное мертво, Мваала подошла к нему, коснулась головы и попросила сделать снимок. В этот момент слон внезапно поднялся и напал на нее.

«Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте», — рассказал Паулюс.

После происшествия местные жители призвали власти быстрее реагировать на появление диких животных в населенных районах. Представитель Министерства окружающей среды Намибии Вильхо Хангула напомнил, что в это время года слоны нередко мигрируют в поисках более зеленых пастбищ. По его словам, сейчас проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Ранее в Африке убегавшего от слонов мужчину загрыз крокодил.

 
