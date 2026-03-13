Лихачев рассказал об атаке Украины на школу в Энергодаре, когда там были ученики

Лихачев: ВСУ 20 февраля атаковали школу в Энергодаре, где были 600 учеников

Украинские военнослужащие 20 февраля атаковали тяжелым беспилотным летательным аппаратом школу в Энергодаре, когда там находились ученики. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«Есть просто вопиющие факты, когда 20 февраля тяжелый дрон ударил по зданию школы в Энергодаре, в этот момент там находилось до 600 учеников», — сказал он.

20 февраля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали школу в городе — спутнике Запорожской АЭС. В тот момент в образовательном учреждении находились около 600 учеников и 100 сотрудников.

По словам главы населенного пункта, дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла детонация. В здании оказались повреждены остекление и фасад. При этом никакой информации о пострадавших не поступало.

В феврале Лихачев заявлял, что ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), становится все хуже.

Ранее в Энергодаре из-за атаки украинских войск приостановили подачу тепла в жилые дома.