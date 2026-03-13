Размер шрифта
Мужчина попытался пронести боеприпас в военный суд

В Воронеже мужчина попытался пронести в военный суд патрон от автомата
В Воронеже мужчина попытался пронеси в здание гарнизонного военного суда патрон от автомата. Нарушителя и опасную находку передали военной полиции, сообщает местное Управление Федеральной службы судебных приставов на официальном сайте.

«Во время осмотра одного из его посетителей постоянно срабатывал ручной металлодетектор. Ничего запрещенного, по словам мужчины, у него при себе не было. Однако при личном досмотре пристав обнаружил патрон 5,45 мм», — сказано в сообщении.

Откуда взялся боеприпас, гражданин не объяснил.

До этого в Новокузнецке судебные приставы задержали мужчину, который пытался пронести в суд шприц, таблетки и отвертку, спрятанные в потайном кармане сумки, он пришел на заседание по делу своей сожительницы. Мужчина прибыл в Орджоникидзевский районный суд в качестве слушателя по уголовному делу о наркотиках, фигуранткой которого была его сожительница. На входе он отрицал наличие запрещенных предметов, но при досмотре приставы заметили его нервозность.

Ранее в Екатеринбурге женщина пришла в суд с тайным клинком в трости.

 
